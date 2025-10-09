Stage Regionale di MGA FIJLKAM a Savona: aggiornamento tecnico e difesa personale al centro dell’appuntamento ligure

Domenica 12 ottobre, presso la Palestra CONI di Savona – recentemente divenuta anche sede del Comitato Regionale FIJLKAM – si svolgerà lo stage regionale di MGA (Metodo Globale di Autodifesa) FIJLKAM, uno degli appuntamenti più significativi del calendario ligure, che vedrà la partecipazione di numerosi tecnici provenienti da tutta la regione. A guidare lo stage saranno due figure di rilievo nel panorama nazionale: il Maestro Daniele Berghi, 6° Dan di Judo e JuJitsu, fiduciario regionale e membro della Commissione Nazionale MGA, e il Maestro Stefano Campeggio, 4° Dan di JuJitsu, 2° Dan di Kick Boxing e 1° Dan di Judo, docente nazionale MGA. I due maestri condurranno i partecipanti in un percorso di aggiornamento tecnico e metodologico che comprenderà lo studio di tecniche di difesa, liberazione, leve articolari, immobilizzazioni e controllo dell’aggressore in varie situazioni, sia in piedi che a terra. Una parte centrale dello stage sarà dedicata alla didattica della difesa personale rivolta alla cittadinanza, con particolare attenzione alla difesa femminile, promuovendo la prevenzione e la tutela delle donne. Negli ultimi anni, infatti, i corsi di MGA organizzati dai tecnici FIJLKAM in Liguria hanno riscosso grande successo, confermando il valore sociale e formativo di questa disciplina. Lo stage è riservato ai tecnici MGA di 1°, 2° e 3° livello e varrà come aggiornamento ai fini dei crediti formativi federali. L’iniziativa è inoltre aperta alle cinture nere e ai tecnici FIJLKAM di Judo, Karate, JuJitsu e Lotta, nonché agli Enti convenzionati. L’aggiornamento tecnico MGA si conferma così non solo un momento formativo per gli istruttori, ma anche un’importante occasione per diffondere nella comunità strumenti pratici di prevenzione e autodifesa, con particolare attenzione alla protezione delle donne e delle persone più vulnerabili.