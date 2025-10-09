Calcio, Coppa Italia di Serie D. La Pistoiese ospiterà il Vado nei sedicesimi, avanzano anche Chisola, Novaromentin e Club Milano

Saranno cinque le squadre del girone A ancora in corsa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D.
Detto ieri del Vado, han passato il turno anche l'Asti (2-0 al Chisola) e la Novaromentin (vittoriosa ai rigori in casa del Ligorna). I tiri dal dischetto hanno premiato anche il Club Milano, tra le mura della Folgore Caratese.
Gli abbinamenti dei sedicesimi vedranno l'Asti ospitare la Novaromentin, il Vado in trasferta a Pistoia e il Club Milano impegnato con la Nuova Sondrio.
I risultati dei Trentaduesimi di finale
Asti – Chisola 2-0
Ligorna – Novaromentin 3-4 d.c.r.
Vado – Sestri Levante 3-0
Tau Altopascio – Pistoiese 1-3
Prato – Aquila Montevarchi 2-1
Correggese – Imolese 5-3 d.c.r.
Piacenza – Progresso 2-1
Pavia – Sant’Angelo 2-0
Nuova Sondrio – Breno 9-8 d.c.r.
Folgore Caratese – Club Milano 5-7 d.c.r.
Brusaporto – Virtus Ciseranobergamo 0-1
Chievoverona – Rovato Vertovese 0-1
Este – Vigasio 6-5 d.c.r.
Cjarlins Muzane – Brian Lignano 1-4 d.c.r.
Luparense – Mestre 7-8 d.c.r.
Orvietana – Siena 2-0
Follonica Gavorrano – Valmontone 0-1
Fossombrone – Ancona 3-4 d.c.r.
Foligno – Atletico Ascoli 0-2
Notaresco – Termoli 2-0
Albalonga – L’Aquila 2-1
Grosseto – Unipomezia 0-1
Trastevere – Budoni 2-0
Savoia – Paganese 2-1
Città di Fasano – Gravina 3-0
Martina – Sarnese 3-1
Ferrandina – FC Francavilla 2-3
Nocerina – Gelbison 4-2
Sambiase – Reggina 0-1
CastrumFavara – Nuova Igea Virtus 3-1
Enna – Sancataldese 0-2
Gli abbinamenti dei Sedicesimi di finale (22 ottobre - con l'asterisco sarà necessario il sorteggio per individuare la squadra che giocherà in casa)
Novaromentin – Asti
Pistoiese – Vado
Prato – Correggese *
Piacenza – Pavia *
Club Milano – Nuova Sondrio
Vincente 11 – Virtus Ciserano Bergamo
Rovato Vertovese – Este
Brian Lignano – Mestre *
Valmontone – Orvietana
Ancona – Atletico Ascoli *
Notaresco – Albalonga *
Unipomezia – Trastevere
Savoia – Città di Fasano *
FC Francavilla – Martina
Reggina – Nocerina
Sancataldese – CastrumFavara