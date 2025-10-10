Varazze. Domani torna il Trofeo Roccatagliata con la diciannovesima edizione

Sabato 11 ottobre 2025, a chiusura della stagione di incontri e raduni di pesca, a Varazze si terrà la XIX edizione del " Trofeo Roccatagliata – Big Fish Game": classica manifestazione ludico amatoriale di traina costiera non competitiva, organizzata dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, con particolare attenzione alla promozione e sensibilizzazione dei partecipanti e di quanti a vario titolo coinvolti, al mantenimento della Biodiversità Marina e alla conservazione dell’Ambiente.



Il raduno si svolgerà nel tratto di mare davanti ai Comuni di Varazze e Celle Ligure, entro le tre miglia di distanza massima da riva, con solo due persone a bordo delle imbarcazioni e due attrezzature pescanti con esche artificiali (salvo casi particolari sottoposti all’approvazione del Giudice e Comitato Organizzatore).



La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione sociale, che si arricchisce con il coinvolgimento dei colleghi dello Sporting Club Celle Pesca Sportiva, con i quali esiste ormai da tempo una consolidata collaborazione, nel cercare di sensibilizzare le Autorità Amministrative dei due comuni, la popolazione residente e anche i gentili ospiti, affinchè vengano messe in atto tutte quelle attenzioni necessarie al mantenimento della Biodiversità Marina e alla conservazione dell’Ambiente terrestre, sempre più compromesso da comportamenti poco rispettosi e dal cambiamento climatico. La sensibilizzazione della popolazione, sia residente che in transito, non è mai troppa e deve essere fatta sin dalla più tenera età, coinvolgendo sempre più le scuole di ogni ordine e grado, compreso quelle dell’infanzia.

Orario: dalle 8:00 alle 11:15 massimo – Ritrovo: in mare davanti alla spiaggia dei Bergamaschi. Attenzione alle misure minime di cattura dei pesci.



Per info e iscrizioni rivolgersi presso la sede dell’Associazione Pesca Sportiva Varazze, in via dei Tornitori, all’interno del Porto Turistico varazzino, tutti i giorni dalle 17:30 alle 19:00.



Premiazione alle ore 17:30 di domenica 12 ottobre 2025 presso la sede dell’APSDV. Premi e rinfresco per tutti i partecipanti.