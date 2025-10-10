Riviera Beach Volley 2025: Andora e Laigueglia protagoniste della chiusura della stagione nazionale outdoor

Tre week end di assoluto spettacolo pronte ad essere ospitate su Andora e Laigueglia con il Riviera Beach Volley che chiude in Liguria la stagione nazionale outdoor 2025. Si parte con l'edizione autunnale dello Spring Beach Camp, il clinic di allenamento più grande di Italia (frutto della collaborazione di oltre 8 società sparse per Italia tra cui Mba Milano, Cus Torino Beach Volley e Asd Underbeach Novara), che ad aprile 2025 aveva sancito il record di quasi 400 partecipanti in pochi giorni di iscrizione, e un B2 maschile e femminile su Andora. Il baricentro si sposta poi su Andora che vedrà andare in scena i tornei della massima categoria del campionato italiano per società Fipav che avrà proprio il 18-19 ottobre la prima uscita ufficiale in Italia. Sui campi di Laigueglia si ospiteranno categorie Silver, Bronze e Beginner per poi essere disallestiti a vantaggio dell'ultimo grande evento della stagione all'aperto di beach volley proprio su Andora con un serie beach B1 maschile e femminile slittato di due settimane a causa della carenza di arbitri federali per il week-end del 4-5 ottobre come ammesso ufficialmente dal nuovo responsabile regionale beach volley Fipav Liguria Yuri Sacco, dichiaratosi estremamente soddisfatto per la quantità e qualità di attività promossa in Liguria nell'annata 2025 e per le nuove reclute nel settore arbitrale che garantiranno nel 2026 nuovi potenziali manifestazioni in programma.





