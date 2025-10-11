Alassio, serata inaugurale per il Panathlon Club “Non solo mare”: lo sport diventa protagonista nella Baia del Sole

Il Panathlon Club “Non solo mare” di Alassio muove i primi passi ufficiali e si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per lo sport nella Baia del Sole. Dopo la presentazione estiva, la serata costitutiva ospitata all’Hotel Toscana ha sancito la nascita operativa del club, che punta a promuovere i valori dello sport e della cultura sportiva nel territorio alassino.

A guidare i lavori è stata la presidente Emanuela Preve, affiancata da un direttivo composto da Bruno Broccanello, Matteo Aicardi, Gianemanuele Fracchia, Roberta Zucchinetti, Luca Musella, Alessandro Navone, Ilario Simonetta, Luca Villani, Carlomaria Balzola e Carlo Bergia. Tra gli ospiti d’onore figuravano Giorgio Costa, presidente del Distretto Italia Panathlon International, Germano Tabaroni, governatore dell’Area 4, Renzo Romiti, segretario della stessa area, e Francesco Garbarini, membro della Commissione Espansione Panathlon.

Non sono mancati i saluti istituzionali, giunti anche a distanza: l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e il consigliere regionale Rocco Invernizzi hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa, così come il sindaco Marco Melgrati e il vicesindaco Angelo Galtieri, presenti in sala.

Il Panathlon alassino, associazione senza fini di lucro e apartitica, conta già 53 soci tra cui spiccano nomi di grande rilievo del panorama sportivo nazionale: Riccardo Patrese, Luminosa Bogliolo, Gianni Sommariva, Claudio Chiappucci, Gabriele Bruni, Pietro e Gianfranco Sibello, Arnaldo Bologni. Si tratta di un gruppo eterogeneo che riunisce atleti in attività ed ex sportivi provenienti da discipline diverse — vela, tennis, automobilismo, equitazione, sci e calcio.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare lo sport come strumento di inclusione, educazione e crescita personale, creando sinergie con le numerose realtà sportive del territorio.

Il nuovo club intende tradurre questi principi in iniziative concrete, volte a diffondere la cultura sportiva ispirata ai valori dell’olimpismo: rispetto, lealtà, impegno e solidarietà. Come sottolinea il direttivo, «Il Panathlon unisce attraverso il gioco», richiamando la funzione educativa ed etica dello sport nella società contemporanea.