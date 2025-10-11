Calcio, Prima Categoria B. Sabato con quattro incontri la Veloce fa visita alla capolista Olimpic

Torna immancabile l'appuntamento del sabato pomeriggio con il girone B di Prima Categoria.

Come da prassi le gare odierne saranno concentrate nel territorio genovese: con la Veloce chiamata a provare l'impresa sul campo di un Olimpic fino ad oggi infallibile.

I rossoverdi di Berogno in appena due gare hanno realizzato otto reti senza subirne alcuna, mentre i granata sono ancora alla ricerca del primo punto dopo le sconfitte nette contro Dinamo Apparizione e Rabona (oggi in campo, sempre alle 14:30 contro il Multedo).

Alle 15:00 gli altri due incontri di giornata: Rossiglionese - Old Boys Rensen e Valsecca - Sciarbo % Cogo.

Domani la gara tutta in salsa savonese tra la Virtus Don Bosco e lo Speranza.