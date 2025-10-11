 / Calcio

Calcio | 11 ottobre 2025, 11:45

Calcio, Prima Categoria B. Sabato con quattro incontri la Veloce fa visita alla capolista Olimpic

Alessandro Rizzo, centrocampista dell'Olimpic

Alessandro Rizzo, centrocampista dell'Olimpic

Torna immancabile l'appuntamento del sabato pomeriggio con il girone B di Prima Categoria.

Come da prassi le gare odierne saranno concentrate nel territorio genovese: con la Veloce chiamata a provare l'impresa sul campo di un Olimpic fino ad oggi infallibile.

I rossoverdi di Berogno in appena due gare hanno realizzato otto reti senza subirne alcuna, mentre i granata sono ancora alla ricerca del primo punto dopo le sconfitte nette contro Dinamo Apparizione e Rabona (oggi in campo, sempre alle 14:30 contro il Multedo).

Alle 15:00 gli altri due incontri di giornata: Rossiglionese - Old Boys Rensen e Valsecca - Sciarbo % Cogo.

Domani la gara tutta in salsa savonese tra la Virtus Don Bosco e lo Speranza.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium