Traina Costiera. Il titolo tricolore di Alassio va al Ravenna Fishing Club, secondo posto per la Garisti 93 di FInale Ligure

La meravigliosa giornata dal carattere estivo, che ha accompagnato sabato 11 ottobre tutta la gara del 39° Campionato Italiano Assoluto di Traina Costiera 2025, con la partecipazione dei più forti equipaggi della specialità provenienti da tutta Italia, ha visto trionfare il Team Ravella Fishing composto da Fabrizio Fabbri, Roberto Melandri e Riccardo Nuzzo.

La gara è stata entusiasmante sin dalle prime ore del mattino, quando le26 barche in gara, più le barche giuria, hanno illuminato con le loro luci di via il bellissimo Golfo di Alassio con l‘impareggiabile sfondo dell’isola Gallinara. Il mare calmo per tutta la giornata ha favorito le tecniche di pesca in tutta sicurezza.

Al termine della gara, il podio è stato composto dai neo Campioni di Italia del Ravenna Fishing Club con 100 punti, al secondo posto il forte equipaggio dei Garisti 93 Artico di Finale Ligure(composto da Nadir Pepe, Eugenio Ponente e Francesco Ficco), con punti 70, mentre al terzo gradino del podio sono saliti i Rapallesi C.P.D (Luca Guidicelli, Matteo Guidicelli e Antonio Rovegno) con punti 64.

Al termine della premiazione sono stati riconosciuti due premi speciali, uno particolarmente significativo del Circolo Nautico “Al Mare” di Alassio, in ricordo di Antonio Tassistro, storico pescatore alassino, organizzatore di gare di pesca e da tutti conosciuto e benvoluto, il cui riconoscimento è andato al più giovane partecipante alla gara Lorenzo Semeria di anni 16, mentre il premio speciale SUZUKY è stato assegnato al bravissimo skipper e pescatore Orlando Parisi.

Grande soddisfazione per la perfetta riuscita della manifestazione è stata espressa da Dino Benzi, Presidente del Tuna Club Riviera dei Fiori di Alassio, club organizzatore dell’evento patrocinato dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e con il prezioso supporto della Marina di Alassio. Da parte del Presidente Benzi e di tutto il Tuna Club Riviera dei Fiori Alassio è stato rivolto un ringraziamento particolare a Rinaldo Agostini, Presidente della Marina di Alassio, a Roberta Zucchinetti, assessore allo Sport del Comune di Alassio, ad Angelo Galtieri, vicesindaco del Comune di Alassio, al consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, intervenuto durante la premiazione, e a Marino Agnese, Direttore della Marina di Alassio, sottolineando che il prezioso aiuto e la disponibilità di tutti sono stati determinanti per la buona riuscita della manifestazione.

L’evento è terminato con la cena di gala presso l’Hotel Regina di Alassio.