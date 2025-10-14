Balùn, bis tricolore per la San Leonardo: dopo gli Esordienti, arriva anche il titolo Allievi

La San Leonardo si conferma regina d’Italia, firmando un prestigioso bis tricolore. Dopo il successo di sabato nella categoria Esordienti, la formazione imperiese conquista anche il titolo nazionale Allievi, superando il Bubbio nella finale di ritorno disputata ieri, domenica 12 ottobre, a Monastero Bormida.

Un confronto che nella prima parte ha visto grande equilibrio, con il Bubbio capace di rispondere colpo su colpo agli attacchi della San Leonardo. Sul 2-2, però, la squadra di Rovere ha cambiato marcia, piazzando un break decisivo e andando al riposo sul 2-5, chiudendo il parziale con un ultimo gioco vinto a zero.

Nella ripresa la San Leonardo ha continuato a macinare gioco e punti: Rovere e compagni si sono aggiudicati il primo gioco alla unica, trovando poi la stoccata finale che ha fissato il punteggio sul 2-8.

Una vittoria netta, frutto di compattezza, tecnica e determinazione, che consegna alla società imperiese un doppio trionfo giovanile da ricordare. Un segnale importante per il futuro e la conferma del grande lavoro svolto nel vivaio, capace di portare sul tetto d’Italia due squadre in due diverse categorie.

IL TABELLINO

Bubbio-San Leonardo 2-8

BUBBIO: Mario Defilippi, Walter Barbero, Alessandro Cirio, Tommaso Nimot (Kristian Campora, Patricio Lazar). Dt: Massimo Balocco.

SAN LEONARDO: Mattia Rovere, Mattia Gandolfi, Samuele Gandolfi, Tommaso Lanteri (Mirko Perrone, Filippo Astorino). Dt: Fabio Ricca.

Arbitro: Bruno Grasso.