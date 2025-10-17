Giudice Sportivo, Prima Categoria. Ricorsi, multe e squalifiche il recap dai quattro gironi regionali

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara dell’11/10/2025
FORZA E CORAGGIO – IRON FOX AMEGLIESE
Il Giudice Sportivo,
visto il referto arbitrale della gara in questione;
visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società ASD Forza e Coraggio 1914 con p.e.c. in data 12.10.2025 alle ore 14:06;
considerato che il preannuncio non rispettava le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S., non essendo data prova dell’invio dello stesso a controparte;
considerato, inoltre, che non è stato depositato alcun ricorso nei termini previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;
visto il combinato disposto dell’art. 67, primo comma, e dell’art. 48, secondo comma, del C.G.S.;
P.Q.M.
Dispone:
il rigetto del ricorso in esame;
l’omologazione del risultato conseguito sul campo;
il versamento del contributo previsto dall’art. 48 del C.G.S.
Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal D.D.G. nel corso della gara in questione.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 200,00 – FORZA E CORAGGIO
Per la condotta dei propri sostenitori, i quali rivolgevano al D.D.G. e ad alcuni giocatori avversari numerose espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose; al termine della gara, inoltre, una persona non presente in distinta ma riconducibile alla società ospitante rivolgeva un’espressione minacciosa nei confronti del D.D.G.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
PAGANO FULVIO (CELLA 1956)
AMMONIZIONE (I INFR)
MACCHINI CRISTIAN (BOLANESE)
ADAMS SERRAVALLE LOUIS (TORRIGLIA 1977)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
BOTTARO CLAUDIO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)
LOCORI GABRIELE (FORZA E CORAGGIO)
BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
IBBA ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MILICI ALESSIO (TORRIGLIA 1977)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DEGANO ANDREA (BOLANESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LAMPUGNANO EDOARDO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)
PARODI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
BORTOLINI EMANUELE (PRIARUGGIA G. MORA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO)
PARENTE PAOLO (MULTEDO 1930)
SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (II INFR)
CASU FEDERICO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)
CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)
MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)
CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (BORGO INCROCIATI)
CRISCUOLO DANILO (BORGO RAPALLO 98)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
GALLIANO TOMMASO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PRADO ARTEAGA MARIO S. (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CHERICI FABIO (MULTEDO 1930)
LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)
DEGL’INNOCENTI LEONARDO (OLD BOYS RENSEN)
CODDA PAOLO (PANCHINA)
LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G. MORA)
GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELL’ACCIAIO)
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELL’ACCIAIO)
BERTOLA DENNIS (ROSSIGLIONESE)
SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANTOGNETTI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)
DAVICO TOMASO (ATLETICO QUARTO)
VENTURINI ANDREA GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)
AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
CARETTI MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)
DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)
PORCU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
BAIARDI GIULIO (BOLANESE)
LUTI BESENGHI MATTIA (BOLANESE)
CAPPATO STEFANO (CELLA 1956)
DONELLI LUCA (CELLA 1956)
ANTONELLI DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)
ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)
BORACCHI FEDERICO (G.S. GRANAROLO)
MANTINEO TOMASO (G.S. GRANAROLO)
SEMINO RICCARDO (G.S. GRANAROLO)
VERONESE MARCO (G.S. GRANAROLO)
PAONESSA SIMONE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
FEDORYSHYN VLADYSLAV (IRON FOX AMEGLIESE)
GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)
SALKU ARLIND (MAROLACQUASANTA)
TATTOLI NICOLA (MAROLACQUASANTA)
CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)
BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)
PICCARDO MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971)
PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)
MAGGIORA ANDREA (PRIARUGGIA G. MORA)
TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G. MORA)
DOUMBIA MONZOMBA (RABONA VIA DELL’ACCIAIO)
SCACCIANOCE DANIELE (RABONA VIA DELL’ACCIAIO)
VIGO NICOLO (RABONA VIA DELL’ACCIAIO)
CATTANI VALERIO (RIOMAIOR 1965)
DE LUCIA FRANCESCO PIO (RIOMAIOR 1965)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
MACCIO MIRKO (ROSSIGLIONESE)
PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)
FIGONE SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
FRAGUGLIA LORENZO (TORRIGLIA 1977)
TORRINI LORIS (VELOCE 1910)
GARE DEL 12/10/2025
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 175,00 – RICCO LE RONDINI
Per la condotta dei propri sostenitori, i quali cagionavano l’inizio della gara in ritardo di 6 minuti per il lancio di alcuni fumogeni.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
ALBORNO MASSIMO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/10/2025
TARASCONI MARCO (CEPARANA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA
DI FEDE ALESSIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
PORCELLA ROSSANO (CISANO)
VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (I INFR)
PERRONE EDMONDO (BORGHETTO 1968)
TARASCONI MARCO (CEPARANA CALCIO)
LAZZARI MAURIZIO (PEGLIESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MASTRANDREA ROSARIO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
AMBROSI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AVELLANO DAVIDE (CASARZA LIGURE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
EL HARZLI RIAD (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
AMMONIZIONE (II INFR)
FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)
ODASSO JACOPO (ANDORA 1966)
GARBARINO PIETRO (AUDACE CAMPOMORONE)
POZZATI LUCA (AUDACE CAMPOMORONE)
CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
MATALONI DAVIDE (BOLZANETESE VIRTUS)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
MASTRANDREA ROSARIO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)
FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
UGOLINI MASSIMO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
LOBERTO VINCENZO (CISANO)
RAIMONDO MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
TRAVERSARO LORENZO (F.C. LAVAGNA 2.0)
MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)
SCHIEVENIN FABRIZIO (GOLFO DIANESE 1923)
MAGLIONE GIANMARIA (LERICI F.C.)
ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
ALRIQEEE MAHMOUD MANSOUR (PEGLIESE)
CHIAPPORI DANIEL (PEGLIESE)
ARRU LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
MATA ERALDI (QUILIANO&VALLEGGIA)
MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
GLORIA DANIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
CAROCCI LORENZO (SPERANZA 1912 F.C.)
MOLINARI GIOVANNI (SPERANZA 1912 F.C.)
PIZZELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
LORIA DAVIDE (AUDACE CAMPOMORONE)
BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)
OLCESE ALBERTO (BOLZANETESE VIRTUS)
AGOSTINO FEDERICO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
ANDRENACCI GIACOMO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
DI PERNA FRANCESCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
SACCA GIUSEPPE (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
DI CRESCENZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)
GATTUSO SIMONE (BORGHETTO 1968)
RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
SCARCELLI DANIELE (BORGHETTO 1968)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
CIDALE LEONARDO (BRU.BORG.LUX)
AFONSO CALEFE GUSTAVO (CADIMARE CALCIO)
MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)
MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)
PIAZZA CHRISTOPHER (CADIMARE CALCIO)
VASARELLI DANIELE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
BOUSSAHA SAMI (CAMPOROSSO)
MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)
SIRI MANUEL AGOSTINO (CENGIO)
CHIAPPUCCI ANDREA (CEPARANA CALCIO)
CHIODETTI FILIPPO (CEPARANA CALCIO)
TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
ARDOINO LUCA (CISANO)
GERINI DANIELE (CISANO)
VALENTINO ALESSANDRO (CISANO)
FERRARIO LUCA (COGORNESE)
GAGGERO MANUEL (DEGO CALCIO)
MUCA ALESSIO (DEGO CALCIO)
TURCO SAMUELE (DEGO CALCIO)
CEPARANO MARCO (DINAMO SANTIAGO)
PEPA NIKOLA (DINAMO SANTIAGO)
ANSALDO ORAZIO (GOLFO DIANESE 1923)
PESALOVO NICOLAS (LERICI F.C.)
DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
PUPPO MATTIA (PEGLIESE)
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE)
CIMIERI ANURA (PSM RAPALLO)
ANDREAZZA FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)
GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)
MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
BOSETTI LORENZO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
FROSIO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)
COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
ROSSANO LORENZO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
ROSSI PIETRO ANGELO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)
CIMOLATO MATTIA (VIRTUS DON BOSCO)
DONDO ELIA (VIRTUS DON BOSCO)
SIRI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
ZECCA DANIELE (VIRTUS DON BOSCO)
FUMANTI MATTEO (VOLTRI 87)
ROMANI SERGIO (VOLTRI 87)