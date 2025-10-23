Basket femminile. Sta per decollare la stagione dell'Amatori Scuola Basket Savona

La stagione 2025 della pallacanestro femminile è ormai ai nastri di partenza e l’Amatori Scuola Basket Savona si prepara a viverla da protagonista, impegnata su ben quattro fronti: Serie C, Under 17, Under 14 e Under 13.

«Quest’anno abbiamo deciso di partecipare a quattro categorie – spiega il neo presidente Parodi – con l’obiettivo di far divertire il più possibile le nostre ragazze e, allo stesso tempo, ampliare il movimento cestistico locale».

Il club savonese ha rinnovato anche il proprio staff tecnico: ai confermati Cacace, Dagliano e Spanó si affiancano Gatto e Guidetti, che porteranno entusiasmo e nuove competenze al gruppo.

«Abbiamo voluto dare un’impronta giovane – sottolinea il vicepresidente Grosso – senza però rinunciare all’esperienza, come dimostra la presenza di Diego Gatto. Sarà una stagione impegnativa, in particolare per le nostre Under 17, che affronteranno il doppio impegno tra la Serie C e la categoria Under 14».

Il passaggio di consegne ai vertici della società è avvenuto nel segno della continuità e della collaborazione. Dopo anni di impegno alla guida del club, l’ex presidente Cambiaso ha infatti deciso di lasciare la carica, restando però parte integrante della dirigenza. Al suo posto è subentrato Parodi, affiancato dalla nuova vicepresidente Grosso, a conferma della volontà di proseguire il percorso di crescita già avviato negli ultimi anni.

Nel frattempo sono già arrivate le prime soddisfazioni sportive: le Under 14 hanno preso parte al Torneo di Varese, conquistando un ottimo terzo posto in una competizione di prestigio che ha visto in campo realtà di grande livello come Cremona, Vercelli e Varese stessa.