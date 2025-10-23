Calcio, Sanremese. Le prime mosse di mercato riguardano la difesa, ha firmato Edoardo Grosso

Il presidente Alessandro Masu e mister Fossati avevano annunciato le prime mosse di mercato in tempi particolarmente stretti, per permettere al tecnico di avere una rosa conforme ai suoi principi di gioco nel minor tempo possibile.

Già stamattina i matuziani hanno infatti confermato la prima, annunciando l'ingaggio del centrale Edoardo Grosso:

"La Sanremese ha raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive, anno 2025/26, con il classe 2002 Edoardo Grosso.

Mancino, 190cm, centrale difensivo, in arrivo dalla Folgore Caratese. Colleziona presenze in primavera 2 con l’ Entella per poi contarne oltre 100 tra serie D e Lega Pro con Ligorna, Arzignano e Sestri Levante. Ritrova mister Fossati con il quale ha lavorato a Sestri."