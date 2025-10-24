Triathlon. Il Doria Nuoto Loano chiude la stagione nella top 20 nazionale

Si è concluso con l’ingresso nella Top 20 nazionale il campionato italiano di Triathlon per il Doria Nuoto Loano.

Il titolo tricolore è stato conquistato dalla Valdigne, con un totale di 27.693 punti, seguita dalla società campione uscente, il K3 Cremona, e il CUS Pro Patria Milano.

Nella classifica generale, che comprende tutte le società, la G.S. Fiamme Oro si è piazzato all’ottavo posto; tuttavia, in base al regolamento, le società appartenenti ai corpi sportivi militari, sono escluse dalla premiazione e dal montepremi (pari a 125.000 euro, destinato alle prime venti società).

Questa esclusione ha determinato uno scorrimento della classifica per l’assegnazione dei premi: tutte le società classificate dopo l'ottavo posto avanzano di una posizione nella graduatoria che definisce il diritto al montepremi.

Grazie a questo scorrimento, il Doria Nuoto Loano, inizialmente 21ª con 5.216 punti, è riuscita a rientrare tra le prime 20 società a montepremi, chiudendo così il campionato italiano di Triathlon tra le Top 20 a livello nazionale.