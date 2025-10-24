 / Altri sport

Triathlon. Il Doria Nuoto Loano chiude la stagione nella top 20 nazionale

La posizione guadagnata in classifica, grazie alla presenza della G.S. Fiamme Oro, ha permesso alla società loanese di accedere al montepremi

Si è concluso con l’ingresso nella Top 20 nazionale il campionato italiano di Triathlon per il Doria Nuoto Loano.

Il titolo tricolore è stato conquistato dalla Valdigne, con un totale di 27.693 punti, seguita dalla società campione uscente, il K3 Cremona, e il CUS Pro Patria Milano.

Nella classifica generale, che comprende tutte le società, la G.S. Fiamme Oro si è piazzato all’ottavo posto; tuttavia, in base al regolamento, le società appartenenti ai corpi sportivi militari, sono escluse dalla premiazione e dal montepremi (pari a 125.000 euro, destinato alle prime venti società).

Questa esclusione ha determinato uno scorrimento della classifica per l’assegnazione dei premi: tutte le società classificate dopo l'ottavo posto avanzano di una posizione nella graduatoria che definisce il diritto al montepremi.

Grazie a questo scorrimento, il Doria Nuoto Loano, inizialmente 21ª con 5.216 punti, è riuscita a rientrare tra le prime 20 società a montepremi, chiudendo così il campionato italiano di Triathlon tra le Top 20 a livello nazionale.

