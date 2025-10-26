 / Calcio

Le gare inizieranno alle 14:30 dopo il passaggio all'ora solare

Calcio, Serie D. Il Vado può tagliare fuori il Varese dalla corsa al primato. Celle Varazze a Romentino, prima per Floris contro il Saluzzo

Tour de force al Chittolina, dopo il pienone di ieri pomeriggio per Savona - Albissole.

Alle 14:30, una delle partite più attese dell'anno vedrà contrapposte il Vado e il Varese. Inutile nascondere l'importanza non solo dei tre punti, anche i risvolti emotivi che un eventuale successo potrebbe garantire a entrambe le squadre.

Per ambire a un campionato di primissima fascia, come il blasone imporrebbe, i lombardi devono tentare a ogni costo il colpo esterno per dimezzare il ritardo dalla vetta. Dall'altra parte il Vado (Bondioli dovrebbe recuperare insieme a Messina, così come Arras ma destinato alla panchina) ha l'opportunità di tagliare fuori subito dalla corsa una delle contendenti più pericolose, seppur Chisola e Ligorna continuino a macinare punti.

Trasferta a Romentino, invece, per il Celle Varazze, in una sfida che potrebbe far risalire  le civette, in caso di esito favorevole, fino a metà graduatoria. 

Battesimo al Brin invece per Roberto Floris, dopo l'esonero di Matteo Solari. I gialloblu dovranno necessariamente mostrare una reazione per riuscire a mettere in difficoltà il Saluzzo.

Redazione

