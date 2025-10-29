Celle celebra il suo campione europeo: il velista Tortarolo ricevuto in Comune dal sindaco Beltrame

Il campione europeo di vela, il cellese Giorgio Tortarolo è stato ricevuto dal sindaco Marco Beltrame dopo la conquista dell'ambito titolo nella Cape 31.

Nelle acque di Palma di Maiorca il velista di Celle, con un palmares di vittorie nella sua carriera da lasciare a bocca aperta, con tutto l'equipaggio di Stig si è aggiudicato la vittoria tanto ambita.

"È stato un piacere oggi ricevere Giorgio Tortarolo per congratularmi personalmente per il risultato ottenuto e consegnare un piccolo riconoscimento - ha detto il primo cittadino cellese - Oltre ad una amicizia di lunga data, a Giorgio mi lega anche la passione per la vela, nel mio piccolo ed a livelli infinitamente più bassi, ho praticato per anni questo sport ed ho avuto la fortuna di regatare in un paio di casi proprio in equipaggio con Giorgio. In quelle occasioni ho potuto toccare con mano la professionalita, capacità e forza di volontà che lo hanno portato ad ottenere i risultati che ha fino ad ora ottenuto e che gli auguro di ottenere ancora in futuro".

Il Sindaco ha annunciato una novità per gli atleti cellesi che si distingueranno. "Con l’occasione abbiamo deciso come amministrazione di consegnare ad ogni sportivo Cellese che parteciperà a competizioni di livello nazionale ed internazionale, un gagliardetto ed una bandiera, per portare il nome di Celle in Italia ed all’estero" conclude.