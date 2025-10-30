Giovani pongisti in crescita: alla Guidobono lo stage regionale FITET per Under 11, 13 e 15

Nella palestra delle scuole Guidobono di via Machiavelli, sede di allenamenti e campo gare dell’ASD Tennistavolo Savona, si è svolto mercoledì uno stage dedicato alle categorie giovanili Under 11, Under 13 e Under 15.

L’iniziativa rientra nel progetto promosso dalla Federazione Regionale FITET, che coinvolge tutte le società sportive di tennistavolo della Liguria sotto la guida del tecnico regionale Gabriele Ascione.



L’obiettivo dello stage è duplice: da un lato favorire la crescita tecnica dei giovani atleti in vista di importanti manifestazioni nazionali ed europee — come il Trofeo Transalpino, il Trofeo Coni, la Coppa delle Regioni e il torneo PPK (Ping Pong Kids) con epilogo ai Campionati Nazionali Giovanili di Terni — e dall’altro promuovere la collaborazione e l’integrazione tra i ragazzi provenienti da diverse realtà sportive.



Alla giornata hanno partecipato, oltre ai numerosi giovani pongisti, i tecnici societari Vincenzo Bruno, Livio Santini, Sergio Calò, Giulio Santini e Marco Perrone per l’ASD Tennistavolo Savona; Cristian Galfrè per l’ASD Toirano; e Fabrizio Lattaro per il Don Bosco Varazze. Tutte società attive da anni nel panorama provinciale e regionale.

Il direttore tecnico regionale Gabriele Ascione ha condotto un programma intenso e stimolante, ricco di contenuti tecnici e atletici, che ha saputo coinvolgere con entusiasmo tutti i partecipanti.



Il progetto della FITET Regionale proseguirà già dai primi di novembre con nuove iniziative e appuntamenti che accompagneranno gli atleti fino al termine della stagione agonistica, previsto per giugno 2026.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i ragazzi, alle loro famiglie, ai collaboratori e al Presidente dell’ASD Tennistavolo Savona Maurizio Nazari, nonché al Consiglio Regionale FITET e, in particolare, al Direttore Tecnico Regionale Gabriele Ascione, che sta dando concretezza e slancio a questo importante progetto di crescita sportiva e formativa.