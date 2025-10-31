Tennistavolo. La nuova stagione si apre con il Gran Prix di Toirano

Così come ormai consuetudine consolidata, parte da Toirano la Coppa Liguria 2025/2026, con l'organizzazione della Asd Toirano. Il primo appuntamento del circuito regionale dei tornei di tennistavolo, valevole per la qualificazione ai campionati italiani, andrà in scena nel fine settimana nel palazzetto dello sport di via Aldo Moro. Sette le gare in programma nella prima prova Grand Prix, tutte di singolo: quattro maschili e tre femminili.

Sabato 1 novembre, alle ore 14, prenderà il via il singolo maschile Sesta Categoria, il torneo più partecipato. Sono 43 gli iscritti. Raoul Fabio Cavanna (Genova) è la testa di serie numero 1; lo seguono Edoardo Fiorillo (Toirano), Nello Pruiti Ciarello (Toirano), Carlo Troiano (Victoria), Vittorio Carchero (Toirano), Elia Ferrando (Savona), Marco Beccuti (Spotornese), Salvatore Lombardo (Vallecrosia), Gabriele Biamonti (Vallecrosia) e via via tutti gli altri.

In ambito femminile, Francesca Brea (Arma di Taggia), Gloria Sofia Santoiemma (TT Club La Spezia) ed Emilia Pirola (Toirano) sono le favorite tra le 7 partecipanti al singolo Quinta Categoria, che avrà inizio alle ore 15,30.

In contemporanea, Giuseppina Volpi (Athletic Club) e Maya Pino (Don Bosco Varazze) si contenderanno il singolo Quarta Categoria.

Chiusura col singolo Assoluto, in palio tra Lavinia Cerruti (Genova), Gaia Pesenti (Tennistavolo Genova), Giuseppina Volpi (Athletic Club), Maya Pino (Don Bosco Varazze) ed altre cinque pongiste, che si affronteranno a partire dalle ore 16,30.

La giornata di domenica 2 novembre avrà inizio alle ore 10 col singolo maschile Quinta Categoria. Secondo la classifica il favorito tra i 21 partecipanti è Leonardo Alessandri (Villaggio Sport), seguito, nell'ordine, da Federico Foti (Villaggio Sport), Mauro Andreini (Savona), Roberto Pesce (Athletic Club), Mirko Pischedda (Genova), Guido Pittaluga (Athletic Club), Antonio Danilo Lobianco (Athletic Club), Federico Occelli (Toirano).

Dalle ore 12 spazio al singolo maschile Quarta Categoria con 10 pongisti in gara. Numero 1 del torneo è Giosuè Debarbieri (Luigi Rum Compagnia Unica). I suoi principali avversari Massimo Bracco (Bordighera), Alessandro Caslini (Savona), David Marani (Athletic Club) e Mauro Sanguineti (Segesta Nova).

Chiusura col torneo più atteso, il singolo maschile Assoluto: 31 gli iscritti. Guida l'entry list un terzetto del Villaggio Sport, composto da Cesare Alberto Vercesi, Matteo Marani ed Emiliano Lagorio. Le successive teste di serie sono Giosuè Debarbieri (Luigi Rum Compagnia Unica), Massimo Bracco (Bordighera), Alessandro Caslini (Savona), David Marani (Athletic Club), Mauro Sanguineti (Segesta Nova), Gabriele Viterbo (Villaggio Sport) e Stefano Ratazzi (Don Bosco Varazze).

Gli incontri saranno diretti dal giudice arbitro Alberto Pino. Sono 15 le società rappresentate, che schierano 90 atleti per un totale di 123 presenze gara.

Il Villaggio Sport di Chiavari è la società più numerosa come partecipanti iscritti, ben 19; seguono Tennistavolo Savona con 17, Toirano con 14, Tennistavolo Genova con 10, Athletic Club con 7, Bordighera, TT Club La Spezia, Vallecrosia, Victoria, Don Bosco Varazze e Spotornese con 3, Luigi Rum Compagnia Unica con 2, Arma di Taggia, Segesta Nova e Regina Sanremo con 1.