Calcio | 31 ottobre 2025, 18:52

Calcio, Under 19. Lo stage dell'Under 19 si conferma a Genova, ancora alto il numero delle convocazioni

Sembra essere cambiato l'approccio del Comitato Regonale Ligure, almeno in questa prima fase, per l'organizzazione degli stage dedicati alla Rappresentativa Under 19.

Al momento entrambi gli appuntamenti si sono tenuti a Genova, senza sessioni di allenamento sulle due riviere, e con un numero di convocati ben superiori rispetto al passato.

Sono infatti ben 36 i giocatori chiamati da mister Chiappucci, tra cui otto portacolori delle squadre savonesi.

A.N.P.I. Sport e Casassa
Donegà Emanuele – Pacciani Francesco – Pozzolini Andrea
 

Athletic Club Albaro
Lo Bianco Daniel – Tirtja Rajan
 

Busalla Calcio
Erhahon Jonathan Omo
 

Ca De Rissi SG
Bacigalupo Thomas
 

Calvarese 1923
Venturini Gianmarco
 

Canaletto Sepor
Tucci Andrea
 

Carcarese
Berruti Thomas – Sciascia Alessandro
 

Ceriale Progetto Calcio
Bonifazio Tommaso – Mistretta Francesco
 

Don Bosco Spezia Calcio
Zedda Vittorio
 

Football Genova Calcio
Capurro Jacopo
 

Golfoparadiso Pro Recco
Federici Matteo
 

Intercomunale Beverino
Menini Mattia
 

Legino 1910
Pescio Steven
 

Levanto Calcio
Agrò Cristian – Varsi Riccardo
 

Little Club James
Pincay Padilla Harry Alberto
 

Masone
Ottonello Samuele
 

Millesimo Calcio
Delfino Sebastiano – Sicca Alessandro
 

Molassana Boero A.S.D.
Barletta Davide – Cambi Davide – De Lucia Matteo
 

Praese 1945
Giorgi Federico
 

PSM Rapallo
Mustafaraj Leandro
 

San Francesco Loano
Pusceddu Mattia
 

Sporting Taggia Sanremo
Avandro Francesco
 

Tarros Sarzanese Srl
El Amiry Ilyass – Pagliari Leone
 

Vallescrivia 2018
Campolo Davide
 

Ventimigliacalcio
Luci Thomas

