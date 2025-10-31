Calcio, Under 19. Lo stage dell'Under 19 si conferma a Genova, ancora alto il numero delle convocazioni

Sembra essere cambiato l'approccio del Comitato Regonale Ligure, almeno in questa prima fase, per l'organizzazione degli stage dedicati alla Rappresentativa Under 19.
Al momento entrambi gli appuntamenti si sono tenuti a Genova, senza sessioni di allenamento sulle due riviere, e con un numero di convocati ben superiori rispetto al passato.
Sono infatti ben 36 i giocatori chiamati da mister Chiappucci, tra cui otto portacolori delle squadre savonesi.
A.N.P.I. Sport e Casassa
Donegà Emanuele – Pacciani Francesco – Pozzolini Andrea
Athletic Club Albaro
Lo Bianco Daniel – Tirtja Rajan
Busalla Calcio
Erhahon Jonathan Omo
Ca De Rissi SG
Bacigalupo Thomas
Calvarese 1923
Venturini Gianmarco
Canaletto Sepor
Tucci Andrea
Carcarese
Berruti Thomas – Sciascia Alessandro
Ceriale Progetto Calcio
Bonifazio Tommaso – Mistretta Francesco
Don Bosco Spezia Calcio
Zedda Vittorio
Football Genova Calcio
Capurro Jacopo
Golfoparadiso Pro Recco
Federici Matteo
Intercomunale Beverino
Menini Mattia
Legino 1910
Pescio Steven
Levanto Calcio
Agrò Cristian – Varsi Riccardo
Little Club James
Pincay Padilla Harry Alberto
Masone
Ottonello Samuele
Millesimo Calcio
Delfino Sebastiano – Sicca Alessandro
Molassana Boero A.S.D.
Barletta Davide – Cambi Davide – De Lucia Matteo
Praese 1945
Giorgi Federico
PSM Rapallo
Mustafaraj Leandro
San Francesco Loano
Pusceddu Mattia
Sporting Taggia Sanremo
Avandro Francesco
Tarros Sarzanese Srl
El Amiry Ilyass – Pagliari Leone
Vallescrivia 2018
Campolo Davide
Ventimigliacalcio
Luci Thomas