Calcio. Andora - Albingaunia non finisce mai, Marquez riprende al 97' i biancoblu

ANDORA - ALBINGAUNIA 3-3 (2' e 49' De Boni, 88' Gimenez - 29' A. Secco, 57' Ciravegna, 97' Marquez)



52' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! ALL'ULTIMO RESPIRO! LA PUNIZIONE DI MARQUEZ ATTRAVERSA TUTTA L'AREA BEFFANDO ROSSI SUL PALO LUNGO! 3-3! FINISCE COSI'

49' ultimo cambio Andora, Furlanetto per Cavassa

43' ANDORA IN VANTAGGIO! GIMENEZ! Assist di De Boni per il centravanti, Massabò non intercetta il cross che il numero sette può depositare facilmente in porta! 3-2 per i biancoblu!

41' ammonito Cavassa

40' Cross di Esposito, forte e teso per Ciravegna, pallone fin troppo rapido per Ciravegna che, pur a pochi passi dalla porta, alza il pallone oltre la traversa

36' contrasto Odasso - Gastaldi, il giocatore ingauno resta a terra dopo una torsione innaturale del ginocchio. I compagni chiamano subito il cambio, al suo posto entra Savona

35' Poggi inverte gli esterni d'attacco, Ciravegna a sinistra, Nida a destra. Esposito riferimento centrale

32' Esposito per Gibertini, nuova mossa per Poggi

29' che palo di Gimenez! Mancino violento che incoccia sul montante! Mani in testa per il pubblico di fede andorese

28' ancora un cambio Andora: Odasso per Lo Sicco

26' gara molto spezzeettata in questa fase, si sente l'importanza della posta in palio

21' cambia ancora Ghigliazza: Gimenez rileva Carballo

19' ammonito Osinaga per proteste

17' De Col - Delfino cambio Andora

15' ammonito Edoardo Secco

12' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! CIRAVEGNA! ROSSI RESPINGE IL TIRO DAGLI UNDICI METRI DEL NUMERO NOVE, MA IL NUMERO NOVE E' IL PIU' LESTO SUL TAP IN

11' PAGA SUBITO LA MOSSA DI POGGI! COLAVITO AGGANCIA NIDA IN AREA, INDICA SUBITO IL DISCHETTO GAMBARO

10' doppio cambio Albingaunia, escono Pollio e Milazzo, al loro posto Gastaldi e Nida

9' doppia parata di Massabò in pochi istanti, in bello stile la seconda sullo scatenato DE Boni

4' IL VANTAGGIO DELL'ANDORA! ANCORA DE BONI! L'ESTERNO D'ATTACCO E' DI NUOVO LIBERO E NON SI FA PREGARE NEL SUPERARE MASSABO'! 2-1!

2' Greco murato sul più bello, si salva a pochi centimetri dalla porta l'Andora!

1' si riparte, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

47' buoni ritmi ma nessuna occasione negli ultimi minuti, squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1

36' un po' di scaramucce sia in campo che in tribuna, tutto rientrato

31' in una delle rare occasioni in cui l'Albingaunia è riuscita a lavorare tra le linee è arrivato il pareggio, fino a a quel momento l'Andora aveva serrato con attenzione gli spazi

29' IL PAREGGIO DI ALESSANDRO SECCO! GIOCATA FANTASTICA DAL LIMITE DEL NUMERO DIECI BIANCONERO, COLPO DA BILIARDO SUL PALO LUNGO CHE ROSSI NON PUO' INTERCETTARE! 1-1!

24' ammonito Marquez

21' problemi per Prando, entra Edoardo Secco

19' gioco di sponde dell'Andora, l'ultima battuta di testa è di De Col, pallone un metro oltre la traversa di Massabò

17' ammonito Greco

16' gol annullato all'Andora. Carballo viene pescato in posizione irregolare

11' qui ci saranno polemiche. Ciravegna già in area solo davanti a Rossi. L'attaccante va a terra dopo il contatto con Ciravegna. Gambaro lascia correre.

10' occasione per il raddoppio. Punizione di De Boni a trovare Lo Sicco, il numero 14 decide di colpire di piede invece che depositare di testa. Sfera alta

8' prima risposta ingauna, si deve allungare in tuffo Fabio Rossi

2' SUBITO ANDORA IN VANTAGGIO! DE BONI, IL NUMERO DIECI TROVA LO SPIRAGLIO SOTTO LE GAMBE DI MASSABO' PADRONI DI CASA IN VANTAGGIO!

1' si parte!

PRIMO TEMPO



ANDORA: Rossi, Colavito, Osinaga, Cavassa, Modesti, Carballo, De Boni, Lo Sicco, Moro, Franco, De Col.

A disposizione: Loiacono, Merello, Gimenez, Delfino, Bettini, Furlanetto, Bortolini, Odasso, Taku.

Allenatore: Ghigliazza



ALBINGAUNIA: Massabò, Gerosa, Fazio, Pollio, Greco, Plando, Gibertini, Marquez, Ciravegna, Secco, Milazzo.

A disposizione: Manti, Esposito, Gastaldi, Balbo, Giraldi, Massa, Nida, Savona, Secco.

Allenatore: Poggi



Arbitro: Gambaro di Genova