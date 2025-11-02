Calcio. Andora - Albingaunia non finisce mai, Marquez riprende al 97' i biancoblu

ANDORA - ALBINGAUNIA 3-3 (2' e 49' De Boni, 88' Gimenez - 29' A. Secco, 57' Ciravegna, 97' Marquez)
52' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! ALL'ULTIMO RESPIRO! LA PUNIZIONE DI MARQUEZ ATTRAVERSA TUTTA L'AREA BEFFANDO ROSSI SUL PALO LUNGO! 3-3! FINISCE COSI'
49' ultimo cambio Andora, Furlanetto per Cavassa
43' ANDORA IN VANTAGGIO! GIMENEZ! Assist di De Boni per il centravanti, Massabò non intercetta il cross che il numero sette può depositare facilmente in porta! 3-2 per i biancoblu!
41' ammonito Cavassa
40' Cross di Esposito, forte e teso per Ciravegna, pallone fin troppo rapido per Ciravegna che, pur a pochi passi dalla porta, alza il pallone oltre la traversa
36' contrasto Odasso - Gastaldi, il giocatore ingauno resta a terra dopo una torsione innaturale del ginocchio. I compagni chiamano subito il cambio, al suo posto entra Savona
35' Poggi inverte gli esterni d'attacco, Ciravegna a sinistra, Nida a destra. Esposito riferimento centrale
32' Esposito per Gibertini, nuova mossa per Poggi
29' che palo di Gimenez! Mancino violento che incoccia sul montante! Mani in testa per il pubblico di fede andorese
28' ancora un cambio Andora: Odasso per Lo Sicco
26' gara molto spezzeettata in questa fase, si sente l'importanza della posta in palio
21' cambia ancora Ghigliazza: Gimenez rileva Carballo
19' ammonito Osinaga per proteste
17' De Col - Delfino cambio Andora
15' ammonito Edoardo Secco
12' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! CIRAVEGNA! ROSSI RESPINGE IL TIRO DAGLI UNDICI METRI DEL NUMERO NOVE, MA IL NUMERO NOVE E' IL PIU' LESTO SUL TAP IN
11' PAGA SUBITO LA MOSSA DI POGGI! COLAVITO AGGANCIA NIDA IN AREA, INDICA SUBITO IL DISCHETTO GAMBARO
10' doppio cambio Albingaunia, escono Pollio e Milazzo, al loro posto Gastaldi e Nida
9' doppia parata di Massabò in pochi istanti, in bello stile la seconda sullo scatenato DE Boni
4' IL VANTAGGIO DELL'ANDORA! ANCORA DE BONI! L'ESTERNO D'ATTACCO E' DI NUOVO LIBERO E NON SI FA PREGARE NEL SUPERARE MASSABO'! 2-1!
2' Greco murato sul più bello, si salva a pochi centimetri dalla porta l'Andora!
1' si riparte, non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
47' buoni ritmi ma nessuna occasione negli ultimi minuti, squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1
36' un po' di scaramucce sia in campo che in tribuna, tutto rientrato
31' in una delle rare occasioni in cui l'Albingaunia è riuscita a lavorare tra le linee è arrivato il pareggio, fino a a quel momento l'Andora aveva serrato con attenzione gli spazi
29' IL PAREGGIO DI ALESSANDRO SECCO! GIOCATA FANTASTICA DAL LIMITE DEL NUMERO DIECI BIANCONERO, COLPO DA BILIARDO SUL PALO LUNGO CHE ROSSI NON PUO' INTERCETTARE! 1-1!
24' ammonito Marquez
21' problemi per Prando, entra Edoardo Secco
19' gioco di sponde dell'Andora, l'ultima battuta di testa è di De Col, pallone un metro oltre la traversa di Massabò
17' ammonito Greco
16' gol annullato all'Andora. Carballo viene pescato in posizione irregolare
11' qui ci saranno polemiche. Ciravegna già in area solo davanti a Rossi. L'attaccante va a terra dopo il contatto con Ciravegna. Gambaro lascia correre.
10' occasione per il raddoppio. Punizione di De Boni a trovare Lo Sicco, il numero 14 decide di colpire di piede invece che depositare di testa. Sfera alta
8' prima risposta ingauna, si deve allungare in tuffo Fabio Rossi
2' SUBITO ANDORA IN VANTAGGIO! DE BONI, IL NUMERO DIECI TROVA LO SPIRAGLIO SOTTO LE GAMBE DI MASSABO' PADRONI DI CASA IN VANTAGGIO!
1' si parte!
PRIMO TEMPO
ANDORA: Rossi, Colavito, Osinaga, Cavassa, Modesti, Carballo, De Boni, Lo Sicco, Moro, Franco, De Col.
A disposizione: Loiacono, Merello, Gimenez, Delfino, Bettini, Furlanetto, Bortolini, Odasso, Taku.
Allenatore: Ghigliazza
ALBINGAUNIA: Massabò, Gerosa, Fazio, Pollio, Greco, Plando, Gibertini, Marquez, Ciravegna, Secco, Milazzo.
A disposizione: Manti, Esposito, Gastaldi, Balbo, Giraldi, Massa, Nida, Savona, Secco.
Allenatore: Poggi
Arbitro: Gambaro di Genova