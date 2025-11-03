Torna il Campionato Invernale Marina di Loano, taglio del nastro il 15 novembre

Il Campionato invernale di Marina di Loano, giunto quest’anno all’ottava edizione, è organizzato dal Circolo Nautico Loano con supporto del title sponsor Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano ed è patrocinato dal Comune di Loano. Il programma è il seguente: 15-16 novembre 2025; 29-30 novembre 2025; 6-7 dicembre 2025; 10-11 gennaio 2026; 24-25 gennaio 2026; 7-8 febbraio 2026, per un totale di sei fine settimane di regate.

“Il Campionato Invernale di Marina di Loano – dichiara Gianluigi Soro, presidente del Circolo Nautico Loano – consolida il suo posizionamento nel calendario nazionale della Federazione Italiana Vela con l’organizzazione dell’ottava edizione. Il nostro obiettivo è quello di mantenere il primato di Campionato Invernale più partecipato della Liguria e stiamo lavorando per questo. Le iscrizioni si chiuderanno il 10 novembre prossimo. Abbiamo ricevuto la conferma di Fabio Barrasso come Presidente del Comitato di Regata e come ogni anno lo staff del Circolo si sta preparando ad accogliere barche ed equipaggi in collaborazione con Marina di Loano”.

Il Campionato si svolgerà nel corso di sei fine settimana con una o più prove da disputare in ogni giornata per un massimo di 24 prove in totale. L’iscrizione, valida per tutto il campionato, è consentita nelle categorie ORC e IRC alle imbarcazioni in possesso di regolari certificati di stazza in corso di validità. Le imbarcazioni in possesso di tutti e due i certificati potranno iscriversi in entrambe le categorie. Sono costituite anche due Classi Libere con e senza vele da poppa che regateranno in tempo reale. Le iscrizioni al Campionato Invernale Marina di Loano 2025/26 per tutto il campionato dovranno pervenire alla Segreteria del Campionato entro il 10 novembre 2025.

Il Comitato di Regata, in relazione alle condizioni meteorologiche, deciderà se far disputare regate a bastone e/o di navigazione costiera.

Il title sponsor Marina di Loano mette a disposizione gratuitamente gli ormeggi a partire dall’8 novembre 2025 al 15 febbraio 2026, alle prime 30 imbarcazioni iscritte provenienti da altri porti, in base al rigoroso ordine cronologico di ricevimento dell’iscrizione compresa la tassa d’iscrizione.

Per usufruire dell’ormeggio gratuito, le imbarcazioni dovranno garantire la presenza alla partenza delle regate in almeno 9 giornate di regata nel periodo compreso tra il 15 novembre 2024 e il 15 febbraio 2026.

Il briefing generale di inizio Campionato è fissato per sabato 15 novembre alle ore 9.45 presso la sala del Centro polivalente in Marina di Loano (già “Centro Federale di Alta Specializzazione” della F.I.V.).



