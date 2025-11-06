Scherma. Anche i portacolori savonesi alla Prova Interregionale Liguria - Toscana Under 14

Un fine settimana di grande scherma giovanile ha animato Chiavari, dove si è svolta la Prima Prova Interregionale Liguria-Toscana del Gran Premio Giovanissimi, organizzata in modo impeccabile dal Chiavari Scherma.

Gli Under 14 liguri si sono messi in grande evidenza, conquistando quattro successi individuali e salendo ventuno volte sul podio. A imporsi nelle rispettive categorie sono stati Olivia Timossi (Cesare Pompilio) nella spada Bambine, Rebecca Falcini (Chiavari Scherma) nella spada Allieve, Gregorio Devasini (Circolo Scherma Savona) nella sciabola Maschietti e Giuditta Pistacchi (Club Scherma Voltri) nella sciabola Bambine.



Spada

Nella spada Maschietti (2015), affermazione per Francesco Vanni (Pisascherma) che precede il compagno di sala Ludovico Voliani; terzo gradino del podio per Leonardo Ricciardi e Gregorio Montanari del Circolo Scherma La Spezia.

Tra le Bambine, trionfa Olivia Timossi (Cesare Pompilio), davanti a Maia Vottero (Circolo della Spada Liguria). Terze Marina Saccomanno (Circolo della Spada Liguria) e Anna Modica (Pisascherma).

Nella categoria Giovanissimi (2014), oro a Damiano Fiocchini (Pisascherma), argento a Jacopo Pacini (Pisascherma), bronzo per Raoul Viri (Scherma Arno) e Pietro Lasi (Circolo della Spada Liguria).

Tra le Giovanissime, vittoria di Olivia Ciabatti (Pisascherma), seconda Alice Salvetti (Club Scherma Lucca), terze Sofia Casali (Circolo della Spada Liguria) e Annalia Canepa (Chiavari Scherma).

Nei Ragazzi/Allievi (2012-2013) successo per Elia Pardini (Club Scherma Lucca), secondo Jaap Ravera (Chiavari Scherma), terzi Samuele Rossi (Empoli Fencing Club) e Lorenzo Taddei (Scherma Arno).

Tra le Ragazze/Allieve, primo posto per Rebecca Falcini (Chiavari Scherma), seconda Giulia Massobrio (Circolo della Spada Liguria), terze Lavinia Fondini (Circolo della Spada Liguria) e Ludovica Spallanzani (Pisascherma).



Sciabola

Tra i Maschietti, dominio di Gregorio Devasini (Circolo Scherma Savona), davanti a Giampaolo Torre (Club Scherma Voltri); terzi Pietro Trigilia (Club Scherma Voltri) e Alberto Saccomani (Fides Livorno).

Nella categoria Bambine, vittoria di Giuditta Pistacchi (Club Scherma Voltri), seconda Lisa Buchetti (Scherma Prato), terze Matilde Giorgi (Puliti Lucca) e Sveva Magnano San Lio (Fides Livorno).

Tra i Giovanissimi, successo di Sandro Alderigi (Fides Livorno), secondo Edoardo Paltro (Circolo Scherma Savona), terzi Marco Petralia e Pietro Saracaj (entrambi Fides Livorno).

Nelle Giovanissime, oro per Flavia Anguillesi (Fides Livorno), argento per Lara Sintoni (Club Scherma Voltri), bronzi per Benedetta Vanni e Viola Santini (Fides Livorno).

Tra i Ragazzi/Allievi, vittoria di Alessandro Pizza (Club Scherma Lucca), secondo Adam Casaleggio Bardelli (Club Scherma Voltri), terzi Mattia Gardonio (Club Scherma Voltri) e Luca Marina Fit (Puliti Lucca).

Nelle Ragazze/Allieve, primo posto per Linda Gigoni (Fides Livorno), seconda Lisa Santoro (Club Scherma Voltri), terze Flavia Simonetti (Puliti Lucca) e Anita Saccomani (Fides Livorno).



Fioretto

Nel Fioretto Maschietti, si impone Francesco Vanni (Pisascherma) su Alessandro Ferrarini (Fides Livorno); terzi Andrea Lagaxo (Pisascherma) e Brando Pin (Cus Siena).

Tra le Bambine, oro a Laura Grecchi (Pisascherma), argento a Luna Camporeale (Accademia Scherma Livorno), bronzi a Anna Modica (Pisascherma) e Francesca Santaniello (Cus Siena).

Nella categoria Giovanissimi, vittoria di Nicolò Pellegrino (Cus Siena), secondo Damiano Fiocchini (Pisascherma), terzi Luca Paglia (Accademia Schermistica Fiorentina) e Niccolò Patti (Circolo Scherma La Spezia).

Tra le Giovanissime, primo posto per Emma Pontello (Raggetti Firenze), seconda Vera Paladini (Cus Siena), terze Gaia Quercioli (Club Scherma Firenze) e Sveva Mosa (Accademia Schermistica Fiorentina).

Nei Ragazzi/Allievi, trionfa Gian Marco Curci (Raggetti Firenze), secondo Dario Banchini (Circolo Scherma Navacchio), terzi Gabriel Penzo (Fides Livorno) e Gherardo Panichi (Accademia Schermistica Fiorentina).

Tra le Ragazze/Allieve, oro per Livia Pontello (Raggetti Firenze), argento per Ludovica Spallanzani (Pisascherma), bronzi per Margherita Vanni (Pisascherma) e Diana Cavicchia (CS Apuano).