Football Americano: i Pirates 1984 U15 trionfano al “Marble Bowl” di Carrara

Lo scorso 1° novembre il team Under 15 dei Pirates 1984 è stato ospitato al torneo “Marble Bowl”, organizzato dagli amici Marble Hearts del vulcanico Don Stefano Pappalardo a Carrara.

La squadra, guidata dall’Head Coach Giovanni Modena e coadiuvata dagli assistenti Patrick Bazzano e Domenico Abate, si è aggiudicata la medaglia di prima classificata nella propria categoria.

Ecco la cronistoria e i risultati dei match di una perfetta giornata piratesca.



Pirates 1984 – American School of Rome 12-7

Il primo match, contro la scuola internazionale americana di Roma, si è rivelato subito ostico: alcuni dei ragazzi “made in USA” hanno mostrato grande dimestichezza con la palla ovale.

La tempra dei Pirates, però, ha avuto la meglio. Il QB Giusto, grazie a un’ottima intesa con il reparto ricevitori — Strazzulli, Frosi e l’esordiente Remondino — firma un punteggio di misura ma sufficiente a garantire la vittoria per 12-7 Pirates.



Pirates 1984 – Marble Hearts Carrara 39-8

Immediatamente in campo per la seconda sfida, i Pirates affrontano i padroni di casa.

I liguri, forti della loro esperienza, dominano la gara che si muove quasi a senso unico, nonostante gli sforzi e alcune belle giocate dei carraresi.

Tra i giovani pirati spiccano Chiattellino, Frosi e Remondino, protagonisti del netto 39-8 finale.



Pirates 1984 – Parma Panthers 34-7

Dopo una breve pausa, i liguri tornano in campo per affrontare i temibili Parma Panthers, più volte campioni d’Italia nelle categorie giovanili.

La troppa confidenza degli avversari consente ai Pirates di esprimere un ottimo gioco, con un Alex Strazzulli in giornata di grazia e una difesa strepitosa, guidata da De Bortoli, sempre all’inseguimento del quarterback avversario.

Risultato finale: Pirates 1984 34 – 7 Panthers Parma.



Pirates 1984 – Predatori 41-18

Ultima gara di giornata: il tanto atteso derby ligure del football americano, una versione giovanile flag della storica sfida tra Pirates e Predatori.

Pur trattandosi di un contesto giovanile, in campo e a bordo campo si respirano le stesse emozioni delle sfide dei “grandi”.

Il solito Strazzulli mette a segno altre mete personali, trascinando i Pirates alla vittoria del “Perfect Bowl”.

I Predatori, alle loro prime esperienze, si difendono con orgoglio ma il risultato finale premia i Pirates: 41-18.

Con quattro vittorie su quattro incontri, i Pirates 1984 conquistano il trofeo U15 del Marble Bowl, con un meritatissimo MVP ad Alex Strazzulli, autore di 8 touchdown complessivi.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 14 dicembre al Pirates Field di Albisola Superiore, dove si terrà il tanto atteso Xmas Bowl.

I Pirates si presenteranno al torneo da squadra da battere.