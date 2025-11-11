Doria Nuoto Loano protagonista al Trofeo Nico Sapio: due medaglie di bronzo per gli esordienti A

Venerdì 7 e sabato 8 novembre, nella stessa vasca che ha visto nuotare atleti di interesse nazionale e internazionale, hanno rappresentato i colori del sodalizio loanese Artur Verdes e Alessandro Cominato, i quali hanno iniziato a testare le sensazioni in acqua in vista della prima prova regionale a fine mese. Nella giornata di domenica 9 novembre, i protagonisti sono stati Sebastiano Bottino e Bianca Tonon, entrambi saliti sul terzo gradino del podio nella categoria esordienti A.