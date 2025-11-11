 / Sport acquatici

Doria Nuoto Loano protagonista al Trofeo Nico Sapio: due medaglie di bronzo per gli esordienti A

Alla Sciorba prestazioni brillanti per Sebastiano Bottino e Bianca Tonon, entrambi saliti sul terzo gradino del podio. In vasca anche Artur Verdes e Alessandro Cominato e, nei 100 rana (categoria ragazzi), Edoardo Bottino

Anche diversi atleti del Doria Nuoto Loano hanno preso parte, nello scorso fine settimana, al prestigiosissimo Trofeo Nico Sapio svoltosi a Genova, nella piscina della Sciorba.

Venerdì 7 e sabato 8 novembre, nella stessa vasca che ha visto nuotare atleti di interesse nazionale e internazionale, hanno rappresentato i colori del sodalizio loanese Artur Verdes e Alessandro Cominato, i quali hanno iniziato a testare le sensazioni in acqua in vista della prima prova regionale a fine mese. Nella giornata di domenica 9 novembre, i protagonisti sono stati Sebastiano Bottino e Bianca Tonon, entrambi saliti sul terzo gradino del podio nella categoria esordienti A.

Bottino si è aggiudicato la medaglia di bronzo nei 100 dorso, sfuggendo alla medaglia nei 100 stile dopo la buona prestazione del dorso. Tonon, con una super finale pomeridiana, è invece andata a prendersi la medaglia di bronzo nei 100 rana, migliorando di un secondo netto il tempo della mattina: un risultato non da poco.

Sempre nella giornata di domenica, è sceso in acqua anche Edoardo Bottino nei 100 rana (categoria ragazzi) classificandosi al tredicesimo posto con un’ottima prestazione di inizio stagione.

Redazione

