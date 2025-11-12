Tennistavolo. A Toirano il primo stage del progetto tecnico regionale

Il palazzetto dello sport di Toirano, nella giornata di domenica 9 novembre, ha ospitato il primo stage del nuovo progetto tecnico regionale, fortemente voluto dallo staff tecnico e dal Comitato regionale FITeT Liguria, che nell’occasione era rappresentato da Luca Lavoratti.

Il consigliere ha portato i saluti del presidente Arnaldo Morino ed ha presentato brevemente le finalità del progetto. In primis prendere visione della situazione attuale dei settori giovanili delle società liguri; in secondo luogo infondere stimoli e motivazioni ai giovani atleti con allenamenti condivisi. Il tutto senza tralasciare l'aspetto agonistico, dato che gli stage avranno lo scopo di selezionare i rappresentanti della Liguria alle manifestazioni nazionali Ping Pong Kids e Trofeo Coni.

Dopo gli stage territoriali di selezione che si erano svolti ad ottobre, a Toirano si sono ritrovati 26 giovani pongisti nati tra il 2012 e il 2017. Sotto la guida dei tecnici delle rispettive società, coordinati dal tecnico regionale Gabriele Ascione, i giovani atleti hanno vissuto l'impegnativa giornata con allenamenti specifici, nella mattinata, finalizzati in particolare alle prove motorie del Ping Pong Kids per i più piccoli, seguiti, dopo un pranzo condiviso, nel pomeriggio da vari approfondimenti tecnici per tutti.

Gabriele Ascione è stato coadiuvato dai tecnici Raffaele Regina (Regina Sanremo), Livio Santini (Tennistavolo Savona), Stefano Raimondo (Bordighera), Federico Ferraris (Tennistavolo Genova), Federico Foti (Villaggio Sport), Mauro Giusta (Vallecrosia).

Gli atleti partecipanti: Aleksandr Lodi, Edoardo Campodonico, Tetiana Goncharenko, Romeo Ielmini, Vira Goncharenko, Filippo Norese, Pietro Saltamacchia, Gabriele Raggio, Emma Bonino, Francesco Pareti, Mario Trovini (Villaggio Sport); Gabriele Rizzo, Matteo Raimondo, Mattia Conte, Lorenzo Forte (Bordighera); Erica Siccardi (Toirano); Gabriele Scibilia (Vallecrosia); Leonardo Scarella (Regina Sanremo); Giuseppe Basso (Don Bosco Varazze); Tommaso Trucco, Arianna Pesce, Francesco Poggio, Alessia Pesce, Giuseppe Orsi (Tennistavolo Savona); Lorenzo Bittarello, Lorenzo Migone (Tennistavolo Genova).