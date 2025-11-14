Vela. Optimist protagonisti tra Varazze e Celle, il Memorial Angela Lupi raggiunge la tredicesima edizione

Nel weekend di sabato 15 e domenica 16 novembre 2025, le acque tra Varazze e Celle Ligure saranno teatro della tredicesima edizione del “Memorial Angela Lupi”, la regata di Classe Optimist valida per il Campionato Zonale.

L’evento è organizzato dal Varazze Club Nautico in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Lupi di Mare”, e rappresenta ormai un appuntamento fisso nel calendario velico giovanile.

Il Memorial è dedicato ad Angela Lupi, figura molto amata nell’ambiente velico locale . La manifestazione nasce proprio per onorarne la memoria, celebrando il suo entusiasmo e il suo legame con il mare.

Decine di giovani atleti provenienti da ogni parte d’Italia raggiungeranno la Riviera ligure per due giornate all’insegna dello sport e della condivisione: i piccoli timonieri della Classe Optimist potranno misurarsi in una competizione tecnica e affascinante, perfetta per mettere alla prova abilità e concentrazione.