Calcio, Prima Categoria A. Il recupero non porta punti alla San Filippo Neri, l'Oneglia festeggia al novantesimo

Non è arrivata la svolta attesa per la San Filippo Neri.

Il recupero di campionato, valido per il girone A di Prima Categoria, è andato appannaggio dell'Oneglia, con la vittoria del team imperiese arrivata a ridosso del triplice fischio finale.

Gli ingauni hanno avuto il demerito di non approcciare al meglio la gara, subendo due reti già nel primo quarto d'ora (un'autorete e il gol di Siciliano).

Nella ripresa è arrivata la reazione giallorossa con la doppietta di Galassi, non sufficiente però a portare punti utili a causa del classico gol dell'ex, messo a segno da Macaluso al novantesimo.

Con questa vittoria l'Oneglia sale a 11 punti, per la squadra del tandem Torregrossa - Rotiroti è stata invece inanellata l'ottava sconfitta consecutiva.