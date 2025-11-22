Calciomercato. Battaglia lascia la Genova Calcio. Dal genovesato: "Sulla punta c'è il Savona"

E' arrivato a conclusione dopo pochi mesi il connubio tra la Genova Calcio e Matteo Battaglia.
L'attaccante ex Alassio FC e Celle Varazze era arrivato nel corso dell'estate proprio dopo la promozione in Serie D delle civette, come "pezzo pregiato" della campagna estiva dei biancorossi.
I tam tam di mercato provenienti dal capoluogo regionale vogliono il Savona come candidata principe per l'ingaggio del giocatore classe 1992: in effetti nel sottobosco delle trattative gli striscioni sembrano davvero alla ricerca di una punta, con più di un sondaggio tra i centravanti del nostro comprensorio.
I tempi necessari per conoscere la nuova destinazione di Battaglia non dovrebbero essere particolarmente lunghi, vista l'alta richiesta e la poca disponibilità sul mercato di attaccanti da doppia cifra.