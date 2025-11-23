Calcio, Seconda Categoria A e B: gironi a pieno regime dopo lo stop forzato di domenica scorsa

GIRONE A

Archiviata la domenica di riposo da allerta meteo, l'ottava giornata ha visto nell'anticipo l'Albingaunia battere 3-2 il Borghetto B.

La mattinata è dedicata a Riva Ligure - Sanremo 2000, mentre nel pomeriggio (ore 16:00) spicca l'impegno della Villanovese in casa del Carlin's Boys.

L'intero programma pomeridiano vedrà protagonista il territorio imperiese con Argentina - San Bartolomeo, Golfo B - Real Santo Stefano e Vallecrosia - Oneglia Under 21.

GIRONE B

Le precipitazioni nevose degli scorsi giorni non hanno intaccato il programma odierno.

In Val Bormida semaforo verde per Mallare - Giusvalla, Murialdo - Rocchettese e un Pallare - Plodio tutto d'alta classifica.

Sfida tra rivierasche in Nolese - Priamar, mentre la prima della classe, il Sassello, ospiterà il Bardineto.








