Calcio | 26 novembre 2025, 08:20

Calcio, Rappresentativa Under 15. Tris di giocatori del Vado per lo stage di Serra Riccò

Appuntamento alle 14:30 al Negrotto

Prosegue il percorso di preparazione della Rappresentativa “Under 15” del Comitato Regionale Liguria in vista della partecipazione al 62° Torneo delle Regioni. Oggi pomeriggio, alle 14:30, l’impianto sportivo “Negrotto” di Serra Riccò (GE) ospiterà una nuova seduta di allenamento, per la quale è stato diramato l’elenco ufficiale dei giocatori convocati.

I giovani selezionati provengono dalle principali realtà calcistiche del territorio:
 

Convocati

Angelo Baiardo: Turchino Matteo Donato

Athletic Club Albaro: Castoro Tommaso

Canaletto Sepor: Santucci Filippo, Annibale Edoardo

Entella: Elezi Maks

Football Club Bogliasco: Florio Matteo, Panaro Riccardo, Casati Leonardo, Mezzano Giovanni

Football Genova Calcio: Bocchetti Francesco, Chan Alava Luis Andres, Dumitru Cristian Mario

Lavagnese 1919: Ghiorzi Thomas

Ligorna 1922: Miraglia Nicolò, Bianco Giovanni Gabriele, Cornero Tommaso, De Vincentiis Filippo, Bracco Leonardo

Olimpic 1971: Biandratti Giovanni Maria, Stasi Gabriele

Ospedaletti Calcio: Abidi Anas, Airentì Niccolò, Martelli Christian

Polis. Pieve Ligure: Bertolotti Luca, Zanforlin Pietro

Praese 1945: Casale Davide, Caputo Samuele

Rivasamba H.C.A.: Aste Dimitri

Vado FC 1913: Ponzo Giovanni, Provenzano Gabriele, Soldati Ludovico

Redazione

