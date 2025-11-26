Calcio, Rappresentativa Under 15. Tris di giocatori del Vado per lo stage di Serra Riccò

Prosegue il percorso di preparazione della Rappresentativa “Under 15” del Comitato Regionale Liguria in vista della partecipazione al 62° Torneo delle Regioni. Oggi pomeriggio, alle 14:30, l’impianto sportivo “Negrotto” di Serra Riccò (GE) ospiterà una nuova seduta di allenamento, per la quale è stato diramato l’elenco ufficiale dei giocatori convocati.
I giovani selezionati provengono dalle principali realtà calcistiche del territorio:
Convocati
Angelo Baiardo: Turchino Matteo Donato
Athletic Club Albaro: Castoro Tommaso
Canaletto Sepor: Santucci Filippo, Annibale Edoardo
Entella: Elezi Maks
Football Club Bogliasco: Florio Matteo, Panaro Riccardo, Casati Leonardo, Mezzano Giovanni
Football Genova Calcio: Bocchetti Francesco, Chan Alava Luis Andres, Dumitru Cristian Mario
Lavagnese 1919: Ghiorzi Thomas
Ligorna 1922: Miraglia Nicolò, Bianco Giovanni Gabriele, Cornero Tommaso, De Vincentiis Filippo, Bracco Leonardo
Olimpic 1971: Biandratti Giovanni Maria, Stasi Gabriele
Ospedaletti Calcio: Abidi Anas, Airentì Niccolò, Martelli Christian
Polis. Pieve Ligure: Bertolotti Luca, Zanforlin Pietro
Praese 1945: Casale Davide, Caputo Samuele
Rivasamba H.C.A.: Aste Dimitri
Vado FC 1913: Ponzo Giovanni, Provenzano Gabriele, Soldati Ludovico