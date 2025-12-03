Kombat Team Alassio, due settimane da protagonisti tra Regno Unito e Italia: sei match, quattro vittorie e conferme ad alto livello

Il Kombat Team Alassio, guidato dal coach e direttore tecnico Alessandro De Blasi, ha archiviato un ciclo di due settimane tra i più intensi e stimolanti della propria stagione agonistica. Sei incontri disputati in quattro città diverse, due nazioni coinvolte e un bilancio complessivo di quattro vittorie e due sconfitte, con prestazioni che confermano la crescita costante e il livello tecnico sempre più elevato degli atleti gialloneri.



Cage Warriors 197 “Unplugged” – Manchester (Regno Unito)

21 novembre – Giacomo Michelis vs Michael Dubois: vittoria per decisione unanime

Nel prestigioso scenario di Cage Warriors, Michelis ha ribadito la sua solidità sulla scena internazionale. Ritmo, lucidità e grande maturità agonistica hanno scandito un match controllato dal primo all’ultimo minuto. Una vittoria pesante, che consolida il suo percorso nelle MMA europee.



Fight Clubbing – Pescara (Italia)

22 novembre – Esordi e sfide mondiali

Il palcoscenico abruzzese ha visto il debutto ufficiale di Zidar, che ha impressionato pubblico e addetti ai lavori con una prova esplosiva: potenza, determinazione e personalità hanno contraddistinto un esordio definito dal team “da vero guerriero”.

Spettacolare anche la prestazione di Samuele Iorio, impegnato contro Cosmin Brumă per il Titolo Mondiale K-1 dei Piuma. Un match intenso e altamente tecnico, sviluppato su cinque riprese ad altissimo ritmo. Il verdetto finale non ha premiato l’atleta ligure, ma la sua prova – precisa, disciplinata e coraggiosa – è stata unanimemente apprezzata.



One Gym Fight Night – Casalecchio di Reno (Italia)

29 novembre – Una vittoria e una battaglia tricolore

Davide Almonti ha conquistato un meritato successo contro Alessandro Greco grazie a coraggio, concentrazione e costante progresso tecnico.

Nel match valido per il Titolo Italiano WAKO Pro K-1 (54,5 kg), Sasha Mosso ha affrontato Streza in un confronto di altissimo livello agonistico. Cinque riprese combattute a ritmo elevatissimo, in cui Mosso ha mostrato cuore, talento e potenziale. Il titolo è andato a Streza, ma la prestazione del giovane del Kombat Team resta tra le più brillanti del panorama nazionale recente.



Luctor MMA – Montecatini Terme (Italia)

30 novembre – Alipkhanov domina nelle MMA

Batyrkhan Alipkhanov ha ottenuto una vittoria convincente, imponendo tecnica, determinazione e grande solidità mentale. Un risultato che rappresenta un passo importante nel suo percorso sportivo.



“È stato un periodo impegnativo ma straordinariamente ricco. Essere presenti su più fronti - ha dichiarato il maestro De Blasi - dalla gabbia di Manchester al ring di Pescara, passando per Casalecchio e Montecatini, è la dimostrazione del livello raggiunto dal nostro team.

Sono orgoglioso di ognuno dei miei ragazzi:

Michelis ha mostrato una maturità eccezionale, Zidar ha impressionato nel suo debutto, Iorio ha combattuto con una tecnica che pochi possiedono, Almonti continua la sua crescita, Mosso ha dato vita a una delle battaglie più belle del panorama nazionale, e Alipkhanov ha confermato carattere e disciplina.

Questo è il nostro DNA: talento, cuore e voglia di migliorarsi ogni giorno. E noi continueremo a crescere.”