Podismo. Nasce a Savona l'AZrunning Team, sabato 13 dicembre il taglio del nastro per la squadra del presidente Zuccarelli

Aprirà ufficialmente i battenti Sabato 13 Dicembre AZrunning Team, la nuova associazione sportiva che promette di portare nuova energia nel panorama podistico cittadino. L'appuntamento per il taglio del nastro è fissato per le ore 15:00 presso la sede di Via Quarda Superiore 7 (secondo piano).

L'evento sarà l'occasione per presentare alla cittadinanza e agli appassionati la nuova Squadra Running pronta per la stagione agonistica e amatoriale 2026, ma soprattutto per svelare la filosofia del team.

"Il nostro obiettivo non è solo correre, ma correre bene e in salute" – spiega il Presidente Alberto Zuccarelli. "Per questo motivo, durante l'inaugurazione presenteremo le importanti convenzioni che abbiamo stipulato con medici sportivi, fisioterapisti e professionisti del benessere. Vogliamo che i nostri tesserati si sentano seguiti e tutelati a 360 gradi, sia che puntino al record personale, sia che corrano per semplice piacere".



Il programma della giornata: L'inaugurazione, aperta a tutti, prevede:

Ore 15:00: Accoglienza e presentazione ufficiale dell'Associazione.

Presentazione dello staff tecnico, della squadra e dei programmi di allenamento.

Focus sulle convenzioni "Sport & Benessere" riservate ai soci.

A seguire: Rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

La cittadinanza è invitata a partecipare.