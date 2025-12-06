Alpi di Cuneo, la stagione invernale 2025/26 si prepara con 360 km di piste e novità di rilievo [VIDEO e FOTO]

Il cuore autentico del Cuneese si trova nel profondo delle sue vallate, in luoghi incantati che d’inverno si coprono di un candido manto. La neve, protagonista assoluta della stagione, può rappresentare un elemento ludico e di avvicinamento a sport adrenalinici e a memorabili avventure outdoor.

L’inverno ad alta quota significa anche celebrare il paesaggio: rifugi, borgate o angoli silenziosi che grazie ai vestiti invernali si plasmano e si modellano fino a brillare di una luce nuova. Scorci imperdibili che vanno assaporati lentamente, un passo dopo l’altro, accanto al tepore di un camino in baita o facendosi coccolare in una spa.

Limone Piemonte è forse tra le più rinomate e antiche località sciistiche d’Italia. Dal suo incantevole borgo, si raggiungono facilmente gli 80 km di piste e numerose baite alpine, fino ai 2.050 metri di altitudine. Nel cuore delle Valli Monregalesi, l’esteso comprensorio del Mondolè Ski (120 km) incarna lo spirito più leggero e frizzante dell’inverno Cuneese, con un ampio ventaglio di sport invernali e un calendario di eventi ricchissimo.

L'offerta per vacanze sulla neve è ampia e molto varia in tutte le Alpi di Cuneo, a poca distanza dalla Liguria, da Torino e dalla Costa Azzurra. Numerose piccole stazioni sciistiche sono perfette per chi non è ancora esperto; realtà immerse nella natura sono meta ideale per gli appassionati di freeride, snowboard e scialpinismo, ma sono anche rifugio ideale per fuggire dal caos e concedersi un’escursione a cavallo nella neve fresca, un’avventura in slitta trainata da cani husky o una semplice passeggiata nel bosco.

Ma c’è una storia speciale che rende le Alpi di Cuneo una destinazione invernale particolarmente unica: è l’esperienza messa in pista da DiscesaLiberi, una realtà che lavora per rendere davvero inclusivo il mondo degli sport invernali su neve, permettendo a persone con disabilità di vivere la montagna in sicurezza e divertendosi.

Ma entriamo nel merito dell’offerta invernale delle Alpi di Cuneo, con stazioni all’avanguardia e oltre 360 km di piste immerse in ambienti immacolati e offerte per l’après-ski.

Riserva Bianca di Limone Piemonte

Tra le ski area più tecniche e complete delle Alpi, Limone Riserva Bianca è un importante comprensorio molto apprezzato a livello internazionale. I suoi 80 km di piste spaziano in difficoltà e quota, grazie ai 17 impianti di risalita: con gli sci ai piedi si può arrivare dal caratteristico centro storico alpino fino a Quota 1400 e a Limonetto, con piste che si sviluppano tra i 1050 e i 2085 metri. Il comprensorio propone attività per le famiglie, uno snowpark in zona Panice (con salti e linee per ogni difficoltà, dalla “s” per i principianti fino al tracciato “l” adatto ai salti adrenalinici), pista di pattinaggio, esperienze con motoslitte, centri benessere, baite e ristoranti di charme. Trascorrere una vacanza nella “regina delle Alpi Marittime”, tra panorami incredibili e bontà gastronomiche ha un sapore davvero unico. A breve distanza da Limone Piemonte si trova Vernante, caratterizzata dai murales di Pinocchio: qui è possibile praticare lo sci nordico.

***NOVITÀ RISERVA BIANCA 2025/26*** : Limone Piemonte saluta l’arrivo della stagione invernale mantenendo i prezzi degli skipass invariati rispetto alla scorsa stagione. Il comprensorio, oltre al cambio di gestione di due strutture di riferimento, Chalet Morel e Capanna Niculin, inaugura una nuova baita in quota: Vetta. Il locale, situato all’arrivo della telecabina Severino Bottero, sostituisce lo storico Bar Laghetti, diventando un luogo ideale per l’après-ski. Domenica 7 dicembre verrà inaugurata la terrazza panoramica con un ospite d’eccezione: Ludwig, artista, deejay e cantante. Inoltre, dal 5 dicembre, il borgo alpino di Limone Piemonte verrà impreziosito dalle installazioni luminose dell’artista Marco Lodola. Nella primavera 2026 la Riserva Bianca continuerà i lavori di potenziamento dell’innevamento programmato.

Tra le strutture ricettive della perla alpina spicca il Fiocco di Neve, unico relais cinque stelle lusso situato nelle Alpi di Cuneo, ideale per chi vuole rilassarsi e coccolarsi nei confort ricercati. Per gli amanti dello sci, il nuovissimo Hotel Riserva Bianca - struttura 4 stelle con 68 camere, 8 suites, dotata di spa e centro benessere - permette di raggiungere le piste di Quota 1400 sci ai piedi.

Mondolé Ski ad Artesina, Frabosa Soprana e Prato Nevoso

Il Mondolé Ski, con i suoi 130 km di piste, è il secondo comprensorio del Piemonte per ampiezza, con il monte Mondolé a vigilare sulle tre località di Prato Nevoso, Artesina e Frabosa Soprana. Il comprensorio conta 24 impianti di risalita con sistema "skipass a mani libere", snowpark, un impianto di sci notturno a Prato Nevoso e numerosi itinerari freeride per un'esperienza turistica divertente ed adrenalinica. Artesina si caratterizza per le sue piste panoramiche adatte anche ai principianti; Prato Nevoso accoglie lo sciatore con la sua “Conca”, punto di ritrovo ludico e palcoscenico del ricco calendario eventi sportivi, musicali e gourmet che distinguono la stazione nel panorama del Nord Ovest italiano. Frabosa Soprana offre piste suggestive, oltre alla possibilità di visitare le Grotte di Bossea, prime grotte turistiche aperte in Italia. Nelle tre località i bambini possono divertirsi nelle ampie aree gioco e nei campi scuola dotati di tapis roulant per la risalita.

***NOVITÀ ARTESINA 2025/26*** : proseguono le operazioni di costruzione della nuova seggiovia esaposto “Leitner” ad agganciamento automatico su Pian della Turra. Il nuovo impianto, con lunghezza di 1.550 metri e dislivello di 350 metri, sostituirà dalla prossima stagione lo storico skilift.



***NOVITÀ PRATO NEVOSO 2025/26*** : Prato Nevoso approccia la nuova stagione sciistica con importanti novità che confermano la località come una delle mete più dinamiche e family-friendly dell’arco alpino cuneese. La stazione ha potenziato l’area dedicata alle famiglie e ai più piccoli: il Prato Nevoso Village si amplia e si rinnova e il nuovo campo scuola personalizzato offre ora un ambiente ancora più sicuro e coinvolgente per muovere i primi passi sulla neve. Qui operano maestri delle scuole di sci altamente specializzati nell’insegnamento ai bambini, per un apprendimento divertente e calibrato sin dalla tenera età.

Sul fronte tecnico, cresce ulteriormente la capacità di innevamento programmato: lungo le piste di Prato Nevoso sono operative 200 macchine TechnoAlpin di ultima generazione, che - al verificarsi delle condizioni meteo favorevoli – garantiscono tracciati perfettamente innevate in appena 36 ore.

Prosegue inoltre la realizzazione di un'importante infrastruttura, che segna un primato per l’intero Nord-Ovest italiano: la prima seggiovia a otto posti ad ammorsamento automatico. L’impianto, pensato per innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza e comfort, migliorerà ulteriormente la fruibilità delle piste.

Completano il quadro le novità sul fronte dell’ospitalità e dei servizi: la stazione sta infatti vivendo una fase di significativo sviluppo anche in ambito immobiliare. Tra i progetti in fase di ultimazione spiccano le Case Arfel, dodici chalet indipendenti posizionati direttamente sulle piste, che offriranno agli ospiti un’esperienza di montagna davvero unica, immersiva e contemporanea.

Sangiacomo Cardini Ski

Sangiacomo Cardini Ski si sviluppa nei pressi del borgo di San Giacomo di Roburent e dalla località Cardini, ai piedi dei monti Colmé e Alpet. Le piste si snodano tra boschi e pendii in ambienti di assoluta piacevolezza, a stretto contatto con la natura incontaminata. IMPIANTI DI SANGIACOMO TEMPORANEAMENTE CHIUSI.

Lurisia – Monte Pigna

Nota soprattutto come località termale, Lurisia è un paradiso naturalistico che conta più di 14 km di piste e gode di un’ottima esposizione, ai piedi del Monte Pigna. La storica cabinovia conduce in un viaggio nel tempo, su boschi di larici e piste panoramiche: dai 1768 metri di quota, nelle giornate limpide si scorgono in un colpo d’occhio le Alpi Marittime, la pianura cuneese, il Monviso, il Cervino e il Monte Rosa.

Garessio 2000

Tra le prime stazioni sciistiche delle Alpi di Cuneo, Garessio 2000 sorge al confine tra Piemonte e Liguria. I 10 km di piste offrono una vista mozzafiato: nello stesso momento si possono ammirare le Alpi, la Pianura Padana, il Mar Ligure e la Corsica. Questa piccola stazione può essere ideale per un battesimo degli sci.

Viola St. Gréé

Viola St. Gréé è una stazione sciistica alle pendici del monte Mindino, in alta Val Mongia. Con 15 km di piste, è un centro raccolto dove vivere la natura a pieni polmoni, sciando sulla pista dei Campionati Italiani di Sci Alpino nel 1981, la “classica nera”. Non mancano percorsi per i meno esperti, un baby park con tapis roulant e molte altre proposte di attività quali pattinaggio, escursioni sulle racchette da neve e bob.

Entracque

Nel cuore delle Aree Protette delle Alpi Marittime si trovano le piste da discesa di Entracque. I 3 km a disposizione sono un ottimo campo scuola che: qui la campionessa azzurra di sci alpino Marta Bassino ha mosso i suoi primi passi sugli sci. Noto anche per i 40 km di piste per lo sci nordico, è il luogo ideale per imparare divertendosi, sciando abbracciati da cime oltre i 3.000 metri, note anche per i numerosi itinerari dedicati allo sci alpinismo.

Argentera

La graziosa stazione sciistica di Argentera, al confine con la Francia, offre una pista per la discesa adatta ai principianti e servita da una sciovia. La località è nota a livello internazionale per i suoi numerosi percorsi di freeride e scialpinismo che si sviluppano in ambienti di rara bellezza, tra boschi di larici e abeti e ampi pendii con neve profonda e polverosa. IMPIANTI TEMPORANEAMENTE CHIUSI.

Crissolo

Immersi nel Parco Naturale del Monviso, al cospetto dei 3.841 m del Re di Pietra, Crissolo permette di sciare in una delle stazioni più in quota del Cuneese. Qui c’è spazio per sciatori e sciatrici di ogni livello: i più piccoli possono muovere i primi passi nel campo scuola attrezzato con tapis roulant, mentre gli esperti e gli appassionati di freeride possono cimentarsi su percorsi che danno l’impressione di sfiorare il cielo con un dito. IMPIANTI TEMPORANEAMENTE CHIUSI.

Sampeyre

In Valle Varaita, vicino al borgo alpino di Sampeyre, si trova l’omonima stazione sciistica dotata di 10 km di piste sviluppate, nella parte più in quota, tra boschi di pini cembri e larici. Per gli amanti dell’outdoor, sono numerosi anche i percorsi per racchette da neve, per il freeride e per lo sci alpinismo; per tutti, anche una pista di pattinaggio.

Pontechianale

A Pontechianale, in Valle Varaita, si scia su circa 15 km di piste, tra ampie discese e boschi di pini. Grazie ai percorsi che conducono fino a 2.700 metri, si ha l’impressione di poter sfiorare il Monviso. Pontechianale è una delle mete più note dell’arco alpino occidentale per l’arrampicata su ghiaccio, oltre ad offrire tracciati per racchette da neve. Numerosi sono gli anelli per lo sci di fondo dislocati in diversi centri della valle.

Pian Muné

Pian Muné, stazione sciistica di Paesana in Valle Po, è stata ribattezzata la “terrazza bianca sulla pianura” per la posizione privilegiata che permette di ammirare la vasta pianura cuneese e l’arco alpino, in cui spicca la piramide del Monviso. I suoi 14 km di piste sono serviti da 4 impianti che conducono a quota 2.060 metri; per i non sciatori sono disponibili tracciati per racchette da neve e, per i più piccoli, dolci pendii per il bob. Da non perdere l’esperienza gastronomica nei due rifugi della stazione posizionati uno a valle e uno a monte della seggiovia.

Rucaski

Sulle alture di Bagnolo Piemonte sorge RucaSki, stazione sciistica dotata di 5 km di piste caratterizzate da una vista notevole sull’arco alpino e sulla pianura cuneese. Particolarmente adatta alle famiglie, grazie alla semplicità di accesso e ai numerosi servizi pensati per i più piccoli, tra i quali il baby park con il tapis roulant, la stazione diventa teatro di numerosi eventi sulla neve, per una stagione invernale sempre al top.

L’INEGUAGLIABILE SUGGESTIONE DELLO SCI NORDICO NELLE ALPI DI CUNEO

Ascoltare i propri respiri tra le braccia del silenzio… muoversi con ritmo tra boschi, rocce e borgate… immergersi in angoli reconditi resi ancora più affascinanti dalle sfumature dell’inverno: lo sci nordico appartiene da sempre alle Alpi di Cuneo.

Ormea

Ad Ormea, in alta Valle Tanaro, si trova il Centro Fondo Cantarana con 7,5 km di piste di diversi livelli di difficoltà, pronte a soddisfare le esigenze di tutti i fondisti, accomunate da paesaggi incredibili. Il centro offre servizi e la possibilità di noleggiare l’attrezzatura in loco. Il borgo, con la sua caratteristica forma a cuore, invita a scoprire una cucina tradizionale che fonde armoniosamente i sapori della gastronomia piemontese e ligure.

Valle Ellero

Nella natura viva della Valle Ellero è possibile praticare sci di fondo a Roccaforte Mondovì, dove si snoda una pista di 11 km. A questa si aggiungono i 5 km della pista in località Rastello, anch’essi accessibili con l’unico biglietto di ingresso al centro fondo.

Valle Pesio

Gli appassionati di sci di fondo si possono divertire sui 30 km di piste del Centro Sportivo Marguareis di Chiusa Pesio. Le piste, che si sviluppano sui due lati del torrente Pesio, partono dalla località S. Bartolomeo per raggiungere il Pian delle Gorre, passando dalla storica Certosa di Pesio, meritevole di una visita. Il centro è dotato di un poligono di tiro per la pratica del biathlon con 30 linee di tiro.

Vernante

Non distante da Limone Piemonte sorge Vernante, paese noto per i murales che narrano la storia di Pinocchio. Nel cuore delle Aree Protette delle Alpi Marittime, la località alpina offre numerose possibilità per praticare sport outdoor, in ambienti di notevole bellezza paesaggistica. La pista di fondo, denominata “Muntas”, arriva a misurare 5 km; nel caratteristico e suggestivo borgo di Palanfré è a disposizione un anello di circa 3,5 km.

Centro Sci Fondo Entracque

Il Centro Sci Fondo Entracque, situato nel cuore delle Aree Protette delle Alpi Marittime, offre 40 km di piste dedicate allo sci nordico ed è pronto ad accogliere sia gli sciatori più esperti, sia gli appassionati di racchette da neve e snow bike, grazie a un’ampia varietà di percorsi e servizi disponibili per tutta la stagione. Una meta imperdibile per gli amanti degli sport invernali all’aria aperta, immersa in una conca incorniciata da cime che superano i 3.000 metri.

Valle Stura

La Valle Stura annovera numerosi centri per lo sci di fondo, anche oltre i 1300 metri di quota. Il Centro Fondo di Festiona, a 710 metri, offre piste immerse in boschi dai castagni secolari. Da qui ha inizio la "Promenado Valle Stura", un anello di 42 km che attraversa la piana di Bergemolo, al cospetto del Monte Burel, supera Aisone (834 metri) e raggiunge Vinadio, dove si trova il Forte Albertino, presidio militare della prima metà del 1800, che in inverno ospita una pista di pattinaggio su ghiaccio.

Centro Fondo Bagni di Vinadio

Salendo in quota nella Valle Stura si arriva a Strepeis, nella frazione Bagni di Vinadio, dove 20 km di piste si snodano tra boschi, pinete e panorami mozzafiato. Oltre a offrire uno scenario straordinario, i percorsi sono adatti a sportivi di ogni livello: 3 km dedicati ai principianti, 10 km di difficoltà intermedia e 7 km riservati agli sciatori più esperti.

Castelmagno

In Valle Grana, a Castelmagno, località a quota 1700 metri nota per il Santuario di San Magno e per l'omonimo formaggio DOP, è possibile praticare sci nordico su un tracciato di circa 3 km. In località Chiappi, è inoltre possibile vivere l’avventura di una gita su slitta trainata dagli husky: un vero divertimento per grandi e piccini. Più a valle, a Pradleves, è a disposizione una pista coperta per pattinaggio su ghiaccio e hockey.

Valle Maira

Sinonimo di quiete e spazi incontaminati, la Valle Maira è nota soprattutto come meta per lo sci alpinismo, ma offre vari itinerari anche per gli appassionati di sci nordico. Ad Acceglio si sviluppano 10 km di piste suddivise in percorsi a seconda della difficoltà. Altri anelli si snodano a nel Comune di Prazzo, con 3 tracciati facile-medio-difficile per un totale di 10 km.

Valle Varaita

In Valle Varaita si trovano percorsi di sci di fondo per tutti i livelli: a Valmala, i tracciati si sviluppano per oltre 20 km partendo dal piazzale del Santuario della Madonna della Misericordia. Le due piste di Casteldelfino, per un totale di 11 km tra anelli facili e medi, si trovano in località “La Trasà” a 1.300 metri. A Bellino, lo sci nordico si pratica su un tracciato di circa 3 km in località Melezè, in Borgata Sant'Anna, a 1.800 metri. Infine, a Pontechianale, si snodano due anelli: uno base di 8 km e uno più impegnativo di 5 km al Pian Vasserot. La Valle Varaita si distingue anche per l’abbondanza di cascate di ghiaccio, vero paradiso per gli ice-climber.

Valle Po

Nel cuore della Valle Po si estendono due percorsi di sci di fondo al cospetto del Monviso: il primo è un tracciato facile di 2,3 km che si trova a Oncino, in località Bigorie; il secondo si trova al Pian della Regina di Crissolo, con partenza nei pressi del Rifugio. Qui gli amanti dello sci nordico possono misurarsi su un anello di 3 km di media difficoltà perfetto per allenare la tecnica pattinata e su una via che è percorribile anche con le racchette da neve.

SCI PER TUTTI NELLE ALPI DI CUNEO

Per l’avvicinamento alle pratiche sportive invernali delle persone con disabilità è attiva DiscesaLiberi che opera sulle piste di Prato Nevoso e del Mondolé Ski (per snowboard e sci alpino) e sulle piste del Centro Fondo di Entracque (per lo sci nordico) con corsi di avvicinamento allo sci per persone con bisogni speciali, la predisposizione di corsi per guide ciechi e per assistenti ai disabili sugli sci.

Sci per tutti, dunque, come ben ricorda l’Atleta Paralimpico di Handbike Diego Colombari, Oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, da un anno impegnato con gli allenamenti di sci di fondo sitting. Diego dimostra coraggio, voglia e una grande apertura mentale che lo porta anche ad immaginarsi su piste sulle quali ancora magari non si è misurato, traducendosi in un esempio ammirevole.

LA FIAMMA OLIMPICA A CUNEO

Sabato 10 gennaio 2026 il braciere olimpico illuminerà la centralissima Piazza Galimberti di Cuneo, in una tappa significativa verso Milano-Cortina 2026. Come prima tappa piemontese, la fiaccola raggiungerà Cuneo dopo la città di Genova e continuerà il viaggio verso Milano-Cortina. Sarà presente all’iniziativa anche l’Atleta della Nazionale Sci Alpino femminile Marta Bassino, volto e Testimonial del Cuneese.

La cerimonia ufficiale con l’accensione del braciere olimpico avrà inizio alle ore 17.00.

L’invito è rivolto a tutti: venite carichi di energia!

ALPI DI CUNEO E IL FASCINO IRRESISTIBILE DELLE RACCHETTE DA NEVE

Per qualcuno la neve è un semplice elemento ludico con cui divertirsi e lasciarsi andare. Per altri, rappresenta la candida celebrazione di un paesaggio. Scorci montani vanno assaporati lentamente, un passo dopo l’altro, decidendo magari di affidarsi allo storico fascino delle racchette da neve. In tal senso le Alpi di Cuneo custodiscono diversi itinerari capaci di soddisfare anche il camminatore più esigente. Ma ogni tanto è bene anche fermarsi ad ascoltare il dolce suono della natura ovattata nel candore della neve e di godere i profumi intensi della montagna: dall’intensa fragranza del pino cembro alle note golose rilasciate da un buon piatto di polenta proposta in un confortevole e accogliente rifugio.

Ma scopriamo qualche proposta per una ciaspolata nei boschi del Cuneese.

In Valle Tanaro, ad esempio, si può risalire il versante sudoccidentale del Bric Mindino che domina l’abitato di Garessio e cominciare a scavare l’orizzonte fino a indovinare il profilo del Mar Ligure. Nelle Vallate Monregalesi sono particolarmente indicate le ascese verso il Monte Pigna o la Cima Durand, che presentano pendenze moderate ma che regalano visuali insperate sulla pianura piemontese e sull’intero arco alpino occidentale. Dai connotati più naturalistici e spirituali, invece, l’anello di San Bruno in Valle Pesio, con partenza nei pressi dell’affascinante Certosa di Santa Maria risalente al 1173 e successiva immersione nell’ex Parco del Marguareis, oggi Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime. Spostandosi in Valle Vermanagna è poi possibile raggiungere la caratteristica Capanna Chiara, aggrappata a 1.500 metri di quota sulla verticale di Limone Piemonte e capace di regalare un panorama invidiabile sul centro abitato e sull’intera Riserva Bianca. La Cima Saben è invece un ottimo punto panoramico verso le Valli Gesso e Stura. Diversi sono gli accessi che conducono alla sua vetta, da Valdieri, da Sant’Antonio di Aradolo, ma anche dalla Valle Stura passando da Moiola o da Andonno. Analoghe fascinazioni nella limitrofa Valle Stura, risalendo dai Bagni di Vinadio verso l’assolata borgata di San Bernolfo, contraddistinta da tradizioni architettoniche uniche nel loro genere e custode dell’ospitale Rifugio Dahu de Sabarnui. Dal meraviglioso Santuario di San Magno in Valle Grana, invece, è possibile raggiungere il selvaggio Colle d’Esischie, muovendosi tra prati e pascoli rinomati per la produzione casearia (Castelmagno D.O.P.) e percorrendo i sinuosi tornanti che d’estate vengono presi d’assalto dai cicloamatori. L’incanto paesaggistico della Valle Maira non scema neanche durante i mesi invernali e tra gli itinerari particolarmente consigliati vi è la risalita del Vallone d’Unerzio, con partenza da Chialvetta e arrivo a Viviere (sede dell’omonimo ed elegante rifugio) o a Prato Ciorliero. Il Rifugio Bagnour con il suo profumo di pini cembri, ancora, quale meta prediletta per una ciaspolata invernale nel Bosco dell’Alevé, in uno dei tanti angoli imperdibili che caratterizzano l’alta Valle Varaita. In Valle Po, infine, si possono raggiungere i 2.375 metri di quota di Cima Ostanetta con un’ascensione non facile, che regala però una vista privilegiata sul gruppo del Monviso e un’angolazione pregevole verso la pianura. Con le racchette da neve alla scoperta delle montagne cuneesi, allora, per immergersi in un mondo sospeso nel tempo e nello spazio, dove il respiro dell’inverno dialoga sommessamente con la natura più autentica.

SLEDDOG NELLE ALPI DI CUNEO



Sleddog - Un'esperienza indimenticabile

Salire a bordo di una slitta trainata da meravigliosi Alaskan Husky e partire per un'entusiasmante avventura di sleddog tra i boschi innevati di Castelmagno, piccolo borgo occitano in provincia di Cuneo è un’avventura davvero unica che permette di staccare dalla frenesia quotidiana e di entrare in una dimensione fatta di natura, divertimento e adrenalina. Insieme alle guide esperte, sarà possibile far squadra con i cani e divertirsi insieme.

Castelmagno, nel cuore delle Alpi occitane, è un borgo situato a oltre 1.700 m di quota che gode di una splendida conca innevata. L’avventura inizia con un momento di accoglienza con caffè e una buona fetta di torta… per rompere il ghiaccio. Segue la conoscenza degli Husky, la preparazione della muta e il briefing per imparare le tecniche base di guida della slitta. I cani utilizzati per l'attività di sleddog sono perfettamente addestrati e in grado di agevolare anche i conducenti meno esperti.

ALTRI SPORT INVERNALI

FESTIVITÀ NATALIZIE

Si avvicina il periodo delle Festività Natalizie e in provincia di Cuneo tutto è in fermento per accogliere turisti e visitatori.

Mercatini di Natale, presepi statici, meccanici o rappresentazioni viventi, esperienze per famiglie, appuntamenti gastronomici e spettacoli, fiaccolate e capodanno sulla neve con, ad inizio 2026, il maestoso Raduno Aerostatico dell’Epifania a Mondovì. Tantissime sono le rassegne in programma nel Cuneese per soddisfare ogni desiderio e per portare un po’ di gioia e di spensieratezza a grandi e piccini.

Tutti gli appuntamenti delle Festività sono costantemente aggiornati su www.visitcuneese.it , sezione: Eventi/Natale .

Archivio fotografico:

GASTRONOMIA DI QUALITÀ

Una gastronomia unica, celebrata con fiere e sagre di rilievo nazionale e internazionale.

Cuneo, con le sue valli, è anche capitale di prelibatezze gastronomiche con formaggi quali la Raschera DOP delle Valli Monregalesi, il Castelmagno DOP della Val Grana e il “Tumin del Mel” della Valle Varaita, ma anche i vini, unici al mondo, le castagne e i marrons glacés, i funghi, il Porro Cervere, la zucca e tutti i prodotti autunnali, senza dimenticare la prelibata carne bovina di razza Piemontese che in inverno delizia ogni palato con il tradizionale carrello del bollito. Ad accompagnare questi piatti, vini e birre artigianali e, per finire, un buon digestivo alle erbe di montagna.

Baite, rifugi in quota e Locande Occitane propongono la tradizionale polenta e primi piatti ricchi come le Raviole della Valle Varaita, i Crouzet della Valle Stura (simili alle orecchiette pugliesi), le Lasagne all’Ormeasca o i Ravioli del Cin, con piatti che fanno trasparire la contaminazione tra la tradizione piemontese e le vicine terre di Liguria e Francia. Per cene gourmet, non mancano locali accoglienti ed eleganti, così come le proposte dei ristoranti stellati.