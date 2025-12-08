Pallapugno leggera: La Fortezza Savona vince il titolo tricolore, Murialdo battuto in finale

Una bella giornata di sport ad Albissola Marina con le finali del Campionato Nazionale Libertas di pallapugno leggera, manifestazione organizzata dal Centro Regionale Libertas LIguria in collaborazione con il Centro Regionale Fipap Liguria, presieduto da Giacomo Raineri e con il supporto tecnico delle Asd La Fortezza Savona e Come una volta. Il successo è andato alla Fortezza Savona guidata da Daniele Bertolotto. La quadretta composta da Filippo Bertolotto, Andrea Giacchino, Daniel Vergani, Matteo Cassighi e Claudio Vio che in finale ha piegato,nel derby Savonese, il Murialdo allenato da Michele Franco ha risposto con Nikita Alessandro Salvetto, Giovanni ArmarioRaffaele Odella e Pier Ghisolfo. La Fortezza dopo aver perso il primo set (5-3), nel secondo si è prontamente riscattata andando a vincere (5-2). Al tie break i biancorossi savonesi si dono imposti per 5-1 conquistando così il titolo nazionale.

Terza la San Leonardo Imperia (Christian Di Curzio, Alex Barla, Filippo Astorino, Ricardo Astorino e Andrea De Cerchi) seguita dagli alessandrini del Vignale guidati dal coach Olimpia Luparia che hanno schierato: Davide Baldin, Samuele Mangherini, Cristian Franzolin e Gian Luca Minoglio. Afferma il presodente del Centro Regionale Libertas Liguria e responsabile nazionale Pallapugno Libertas, Roberto Pizzorno: " Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione in particolare a Tiziana Tobia, consigliere regionale Libertas e presidente della Asd Come una volta Albisola, Daniele Bertolotto, responsabile regionale palla pugno e discipline affini Libertas. E poi ancora a Sebastiano Adrignola che ha diretto buona parte degli incontri e Marco Giancarlo, vice presidente provinciale Libertas Savona e vice presidente de La Fortezza Savona che ha partecipato alle premiazioni. Un grazie al Comitato Regionale Fipap Liguria presieduto da Giacomo Raineri che ha supportato l'iniziativa"



