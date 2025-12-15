Kettlebell, Europei WKSF 2025: pioggia di medaglie per i ragazzi di Christian Borgello a Chisinau

Dal 4 al 7 dicembre, alla Chişinău Arena di Chişinău (Moldova), si sono svolti gli Europei WKSF (World Kettlebell Sport Federation), ultimo grande appuntamento internazionale della stagione 2025. Una competizione di altissimo livello che ha visto protagonista la Nazionale italiana, con un contributo determinante degli atleti della Polisportiva del Finale, guidati dal coach Christian Borghello, responsabile della Sezione Kettlebell.

Borghello ha schierato l’intero team azzurro in pedana per ogni giornata di gara, ottenendo risultati di assoluto rilievo fin dal Day 1, dedicato alle discipline classiche di Long Cycle e Biathlon.

Ad aprire le competizioni è stato Joshua Viola nel Long Cycle Elite, categoria 80 kg, con doppio kettlebell da 32 kg. Inserito in una batteria estremamente competitiva e unico atleta leggero del gruppo, Viola ha conquistato il titolo europeo con 59 ripetizioni, salendo sul gradino più alto del podio. A seguire, nel Biathlon Elite (80 kg, doppio 32 kg), Luca Mambelli ha firmato una prestazione straordinaria: nonostante una broncopolmonite, ha superato il proprio record personale e stabilito il nuovo record del mondo di Slancio con 115 ripetizioni. Con 161 strappi e un totale di 195,5 punti, Mambelli ha ottenuto la qualifica più alta, il prestigioso titolo di Master Sport Élite Class. Negli Amatori Femminili, categoria 58 kg, Giada Spignoli ha completato la giornata con 97 slanci e 59 strappi, totalizzando 125 punti e conquistando il primo posto europeo.

Il Day 2 è stato dedicato alle discipline a un braccio. Ivana Costa ha aperto la giornata nello Snatch Classico Master, categoria +65 kg, chiudendo al secondo posto con 138 ripetizioni. Successivamente, Christian Borghello è salito in pedana nel One Arm Long Cycle Elite, categoria 87 kg, con kettlebell da 32 kg: grazie a 115 ripetizioni ha conquistato l’ambita qualifica di Master Sport International Class, classificandosi secondo alle spalle del presidente WKSF Oleh Ilika, detentore del record del mondo. Nella stessa batteria e categoria ha gareggiato anche Joshua Viola, che ha ottenuto il quarto posto con 104 ripetizioni.

Nelle gare di Military Snatch, Eleonora Focaccia, Open Amatori 58 kg, con kettlebell da 16 kg, ha chiuso terza con un eccellente risultato di 194 ripetizioni, migliorando la propria posizione come atleta più leggera della categoria. Tra gli Amatori 87 kg, Marcello Pelucchi ha conquistato il secondo posto con kettlebell da 24 kg, chiudendo allo sprint finale con 222 ripetizioni. La giornata si è conclusa con le Staffette di Squadra: per l’Italia sono scesi in pedana Borghello, Mambelli e Viola negli Elite Uomini, Pelucchi negli Uomini Master e Alice Dorotea Colella nelle Elite Donne. Con turni da tre minuti di slancio (doppio 32 kg per gli Elite Uomini, doppio 20 kg per le Donne e doppio 24 kg per i Master), la squadra azzurra ha conquistato il secondo posto negli Uomini Elite e il primo posto sia nelle Donne Elite sia negli Uomini Master.

Il Day 3 è stato interamente dedicato alle Mezze Maratone da 30 minuti. Alice Dorotea Colella, categoria +65 kg, nel Long Cycle Elite con kettlebell da 20 kg, ha dominato la prova con 375 ripetizioni, conquistando la medaglia d’oro. A chiudere l’Europeo è stato ancora una volta il coach Christian Borghello, autore di una prestazione eccezionale nello Snatch con kettlebell da 32 kg: 418 ripetizioni, record personale, primo posto di categoria e riconoscimento di Best Lifter 2025, a testimonianza di una condizione atletica straordinaria.

Grazie ai numerosi ori conquistati dagli atleti della OnlyKettlebell e al contributo dell’intera Nazionale, l’Italia ha chiuso il medagliere al secondo posto nella classifica a squadre. L’ultimo appuntamento della stagione 2025 sarà la tradizionale gara internazionale di Turbigo, che, come ogni anno, chiuderà il calendario agonistico con un momento di sport e celebrazione.