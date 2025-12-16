Lutto per la scomparsa di Valentina Squillace: il cordoglio del Vbc Savona e della Veloce

La Vbc Savona e la Veloce si stringono nel cordoglio per la scomparsa a soli 22 anni di Valentina Squillace.

Questa mattina in Corso Tardy&Benech a Savona la giovane è stata infatti investita mortalmente da un camion.

Studentessa universitaria al quarto anno di Giurisprudenza, per anni fin da piccolissima ha giocato a pallavolo nel Vbc Savona.

"Una ragazza solare, sorridente, veramente una bella persona, lei, la famiglia, sempre socievoli e disponibili - il ricordo e cordoglio di Daniela Giaccardi, presidente della società pallavolistica savonese - Vbc Savona si stringe e abbraccia la famiglia con tanto cuore, è una tragedia l'evento che ha colpito Valentina, una nostra ex giocatrice".

Lascia il mamma Maria Grazia, il papà Domenico e il fratello Andrea, 17 anni, calciatore fino all'anno scorso della Veloce.

"Voglio esprimere le più sentite condoglianze personali e a nome di tutta la società ai genitori di Valentina e a suo fratello Andrea per questa immane tragedia" ha detto il presidente della società calcistica savonese Francesco Sanguineti.