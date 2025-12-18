Giudice Sportivo, Promozione. Riformata la classifica, l'Albissole è capolista ma perde Diana per due giornate

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 14/12/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 14/12/2025
NEW BRAGNO CALCIO – SAVONA F.B.C. 1907
Il GS
• Rilevato che la gara in oggetto veniva annullata per rinuncia da parte della Società New Bragno
Calcio comunicata con nota del 11.12.2025;
• Vista la nota del 15.12.2025 con la quale la Società New Bragno Calcio comunicava il ritiro dal
campionato;
• Visto il combinato disposto dell'art. 53 delle NOIF co. 3 e 9;
• Viste le sanzioni quale prima rinuncia previste dal CU 01 LND;
P.Q.M.
dispone
• di infliggere alla società dell'ammenda complessiva di Euro 1.000,00 a titolo di prima rinuncia e di ritiro
dal campionato;
• di riformare la classifica del campionato Promozione girone A tenuto conto che tutte le gare disputate
in precedenza dalla New Bragno calcio non hanno valore per la classifica.
Firmato
Il Giudice Sportivo
Avv. Filippo Marcenaro
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:
NEW BRAGNO CALCIO
V.D.G.
AMMENDA
Euro 400,00 NEW BRAGNO CALCIO
V.D.G.
Euro 150,00 ALBISSOLE 1909
Per la condotta dei propri sostenitori i quali esplodevano a circa un metro dal cancello di accesso al tdg tre
petardi.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
GALLIONE EMANUELE (PONTELUNGO 1949)
ALLENATORI
DI FEDE TEODORO OSARIEM (SAN CIPRIANO)
SQUALIFICA FINO AL 1/ 1/2026
MONTEMARANO FRANCO (CALVARESE 1923)
PICCONE STEFANO (SAN DESIDERIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA
ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)ù
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (II INFR)
MARSIGLIA MARCO (CAPERANESE 2015)
ALESSI DIEGO (FINALE)
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
AMMONIZIONE (I INFR)
FAZIO DIEGO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
SEVERI SIMONE (SERRA RICCO 1971)
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PORRO ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)
TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
SILICANI AHARON (SERRA RICCO 1971)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)
MARIANI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
DAMONTE LORIS (LEGINO 1910)
TUBINO MARCO (LEGINO 1910)
VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
CAROGLIO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
SARNO ALFREDO (SERRA RICCO 1971)
EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
AMMONIZIONE (VII INFR)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MENINI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
STALTARI SIMONE (PONTELUNGO 1949)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (III INFR)
CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
GAUDINO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
RENDA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CONTE LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
LAPPERIER NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MORETTI FABIO (FINALE)
ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
ANDREOLI TOMMASO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
GORRINO ANDREA (LEGINO 1910)
DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)
LORIERI SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
LEPRI GIANLUCA (MASONE)
DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)
GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)
CAROZZA NICOLO (SAMPIERDARENESE)
CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
MONTERMINI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
REPETTO EDOARDO (SESTRESE BOR. 1919)
SCALZI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)
LANZA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (II INFR)
VIOLA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
DORNO FABIAN (ALBISSOLE 1909)
TOSCANO ALESSIO (CAPERANESE 2015)
BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (FINALE)
FERRARA LUCA (FINALE)
MALLARINO GIACOMO (FINALE)
TONA MARC (FINALE)
GUIDI DAMIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DI DONATO GIACOMO (LEGINO 1910)
TOBIA ALESSIO (LEGINO 1910)
NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)
LAZRI ENRICO (MAGRA AZZURRI)
POLLERO MICHELANGELO (PONTELUNGO 1949)
MANZI LORENZO (SAMPIERDARENESE)
ANDRE DANIEL (SAN DESIDERIO)
TRAVERSO ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)
BRICCHI JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
BASSO THOMAS (ALBISSOLE 1909)
MONDINO DOMINIK (FINALE)
VUILLERMOZ FILIPPO (FINALE)
PETRICCIOLI DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BAGNASCO MATTEO (LEVANTO CALCIO)
CASSOLINO FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
DEDA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
YAFFA KALILU (MAGRA AZZURRI)
TESTORE FEDERICO (MASONE)
BALBI LUCA (SAN CIPRIANO)
OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)
DOTTO LORENZO (SESTRESE BOR. 1919)
MERETO NICOLO (SUPERBA CALCIO 2017)
CHAABTI AYOUB (TARROS SARZANESE SRL)