Parte con il piede giusto la stagione del cross per l'Atletica Arcobaleno

Parte con il piede giusto la stagione del cross e l’Atletica Arcobaleno Savona si presenta subito competitiva. A Calvari, nell’entroterra chiavarese, è andato in scena il Campionato Regionale di Cross con la formula “a staffetta”, primo appuntamento significativo del calendario invernale.

La manifestazione prevedeva staffette composte da tre atleti, con l’aggiunta di una prova mista formata da due uomini e una donna, tutti impegnati su un percorso di 1.500 metri ciascuno.

Tra gli Assoluti maschili, gara condotta con grande autorità dal terzetto Bruno – Di Vita – Arena. Parte alla grande il giovane Filippo Bruno, che imposta subito un ritmo elevato; prosegue con apparente facilità Gabriele Di Vita e per Tommaso Arena è quasi una formalità portare il testimone all’arrivo con ampio margine sugli avversari. Buon risultato anche per l’altra formazione Arcobaleno schierata nella prova, che conquista una meritata medaglia di bronzo con Tommaso ed Emanuele Molfino nelle prime due frazioni ed Edoardo Casale a chiudere, per un team interamente composto da atleti junior.

Nella staffetta mista gli alfieri Arcobaleno dominano la gara. La prima frazione di Samir Benaddi è esemplare, Asia Zucchino, come sempre, mette in campo la grinta che la contraddistingue e Marco Zunino completa l’opera con un finale in costante crescita, accompagnato dagli applausi degli spettatori lungo il percorso. Un successo netto che consegna al trio il titolo di campioni regionali e fornisce indicazioni molto positive in vista del prosieguo della stagione.

Anche la gara riservata alle donne regala soddisfazioni all’Atletica Arcobaleno Savona, con la conquista di una preziosa medaglia d’argento. Positiva e in costante crescita la prova di Elena Cusato in prima frazione; segue Vittoria Facco, che pur prediligendo distanze più lunghe riesce comunque a offrire un contributo significativo, mentre a chiudere è la coriacea e motivata Irene Sinesi. La vittoria va all’Atletica Spezia Duferco, con il terzo posto appannaggio dell’Atletica Levante.