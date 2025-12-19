Pallanuoto. La Rari Nantes Savona Master celebrata dal Panathlon per il titolo tricolore UISP

Si è svolta martedi pomeriggio presso il Salone "Lelio Speranza" del Coni di Savona la premiazione organizzata dal Panathlon Club Carlo Zanelli " di Savona, della squadra master della Rari Nantes di Savona detentrice del titolo di Campione d'italia del campionato Uisp di pallanuoto a giugno 2025 battendo in finale la squadra laziale Due ponti.

"È per noi motivo di orgoglio premiare il gruppo master ha detto il Presidente Rebagliati , ma soprattutto riconoscere alla societa' Rari Nantes l'importante lavoro che svolge quotidiamente con i tantissimi atleti e che tiene alta l'Onore della Citta' di Savona".

Gli obiettivi del Club di Savona sono quelli di trasmettere il farplay, la legalita' e la lotta contro il doping e ribadire che tutti gli atleti hanno pari diritti in tutti gli sport e in tutte le categorie.

Alla Cerimonia era presente il Presidente della Rari Nantes Daniele Polti e il responsabile dei master Luca La Cava e l'assessore allo sport del Comune di Savona Francesco Rossello , la Cerimonia si è conclusa con un brindisi in occasione delle prossime festivita' natalizie.