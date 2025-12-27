Calcio, Pulcini. Folta presenza dei club savonesi al prossimo "Torneo Città di Taggia"

Inizio d’anno ad alta intensità per l’Argentina Arma del presidente Barisciani. Il prossimo 4 gennaio si terrà infatti il "Torneo Città di Taggia", dedicato alla categoria Pulcini 2015.

Tra le società iscritte spicca una nutrita rappresentanza savonese con Vado, Cairese, Millesimo, Ceriale, Pietra Ligure, Cisano, Andora e Pontelungo, a testimonianza del buon livello dell’evento.

Le iniziative curate dal direttore organizzativo Fabio Cattaneo proseguiranno il 6 gennaio con “I Numeri 1”, giornata interamente dedicata ai portieri, impreziosita dalla presenza di ospiti di grande prestigio: Luca De Pra, capo area portieri del Genoa, e Franco Gagliardi, allenatore che non ha bisogno di presentazioni dopo aver lavorato con portieri del calibro di Vicario, Leali, Fiorillo e Perin.