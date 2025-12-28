A Loano è record di partecipanti per il Cimento Invernale: 285 temerari per il tuffo fuori stagione (FOTO)

Record di partecipanti per la 37^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto di Loano, promosso dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Turismo di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di Loano.

Questa mattina ben 285 persone si sono ritrovate ai Bagni Lampara per il tradizionale tuffo fuori stagione. Un caldo sole e temperature da bella stagione (l'acqua era a 14,5 gradi circa, l'aria a circa 15 gradi) hanno spinto decine di “professionisti del cimento”, residenti ed ospiti provenienti a sfidare il mare d'inverno per un bagno della durata di pochi secondi o, per i più allenati, di una decina di minuti.

Al termine, uno speciale riconoscimento è stato consegnato al più giovane e alla più giovane, al più maturo e alla più matura e al gruppo più numeroso. Il nuotatore più anziano è risultato essere Graziano Tontodonati di 82 anni, mentre la più anziana Augusta Pase di 86 anni. Il più giovane a tuffarsi è stato Andrea Marchesini di 2 anni, la più giovane Margherita Usardi di 3 anni. Il gruppo più numeroso, con 28 partecipanti, è stato quello dei Nuotatori del Tempo Avverso, vera e propria istituzione dei cimenti invernali.