Outdoor. Il "Cammino degli Amaretti" è realtà: un anello di 100 km in 7 tappe dal mare alla montagna

Un vero e proprio percorso per far conoscere una buona fetta di entroterra nel savonese e valorizzarlo.

Questo l'obiettivo di Davide Fiz che insieme alla compagna Francesca Valcalda hanno ideato il "Cammino degli Amaretti". Un anello di 100 km che parte dal mare e torna al mare dopo aver attraversato l'Appennino ligure e gran parte del territorio del Parco del Beigua.

Davide, 49 anni, originario di Genova ma cresciuto a Livorno, sales manager per due aziende, è l'ideatore del progetto Smart Walking, in quattro anni ha percorso 50 cammini in giro per l'Italia dividendo le sue giornate tra le camminate la mattina e il pomeriggio il lavoro in smart working. Ambasciatore della via Francigena, possiede il patentino di Guida Ambientale Escurionistica e fin da piccolo, dall'età di 9 mesi va in villeggiatura a Palo.

Da lì l'amore per Sassello e per la sua compagna Francesca, ligure doc, proprietaria dell'albergo ristorante "Pizze & Fichi" San Giovanni a Sassello. Da luglio del 2025 camminano insieme ed è scattato il progetto.

"È tanti anni che avevo l'idea di creare qualcosa e allora insieme ci siamo messi a progettare questo cammino che sarà ad anello: parte da Arenzano passando da Cogoleto, Varazze, Prato Rotondo, Beigua, Palo, Sassello, Moretti, Olbicella, Tiglieto, Faiallo e si chiude a Arenzano - spiega Davide Fiz motivando la scelta del nome del Cammino - Quasi tutti i cammini hanno un nome dei santi, io volevo un po' 'spaccare' e dare qualcosa di legato al territorio e più moderno come nome e non c'è niente di meglio degli amaretti che sono un simbolo dell'entroterra di Sassello. Poi la cucina italiana è diventata patrimonio dell'Unesco ed era giusto dare un nome di tradizione del territorio".

"Siamo ora in una fase di start up del progetto e vanno fatte una serie di azioni come la creazione del sito e mettere insieme tutta la struttura tappe per tappe su dove mangiare, dormire, l'acqua ecc ecc. Abbiamo comunque iniziato a muoverci con il logo, definendo in maniera precisa il percorso e iniziando gli incontri con gli enti locali (con i comuni di Molare, Arenzano e con l'ente Parco del Beigua.ndr)" puntualizza Davide.

Nel logo si può notare la M nella parola Amaretti che è disegnata come se fosse una montagna e le vicine lettere azzurre come il mare.

Il percorso si sviluppa in 7 tappe tra Liguria e Piemonte: 1) Arenzano - Varazze; 2) Varazze - Pratorotondo; 3) Pratorotondo - Sassello; 4) Sassello - Moretti; 5) Moretti - Tiglieto; 6) Tiglieto - Passo del Faiallo; 7) Passo del Faiallo - Arenzano.

Le tappe 6 e 7 sono in comune con il Cammino dei Santuari del Mare con i quali è nata una collaborazione così come con il cellese Marco Ferrando di "Storie di Altavia".

"Avendo esperienze di cammino credo che possa 'spaccare' perché unisce mari e monti e facilmente ci si può spostare. Stupisce molto perché da una tappa ti ritrovi a camminare sul mare e poi arrivi sul Beigua e cambia totalmente lo scenario, ci sono veramente pochi posti così in Italia - spiega l'ideatore del progetto - È un progetto sì di privati ma vuole essere di marketing territoriale, una micro economia perché porterà soldi a pioggia sul territorio. Il cammino dovrà partire ufficialmente ma i numeri potranno essere interessanti, ha un potenziale enorme".

Quanto ci vorrà per rendere operativo al 100% il progetto?

"Sei mesi o anche di più. Non ci dispiacerebbe se riuscissimo ad avere un aiuto" l'appello finale di Davide Fiz che nel frattempo sul profilo su Instagram continua a raccontare un'iniziativa che ha tanto da dire e soprattutto da vedere.