Calcio, Pontelungo. Guardone rilancia in vista del 2026: "Prima parte di stagione difficile, ora puntiamo a un bel girone di ritorno"

Riparte nel fine settimana il campionato di Promozione e il Pontelungo è pronto a inaugurare il nuovo anno davanti al proprio pubblico, ospitando la Superba in una sfida importante per il prosieguo della stagione.

A fare il punto della situazione in casa biancoblù è il capitano Andrea Guardone, che guarda alla ripresa con fiducia e determinazione.

"Arriviamo bene a questa ripartenza – spiega Guardone – ci siamo allenati con la giusta intensità e con grande voglia. Vogliamo riprendere da dove avevamo finito prima della sosta, nella gara con il Ca De Rissi. Sappiamo che il girone di ritorno è sempre più complicato, ma questo gruppo merita più punti di quelli raccolti finora".

Un girone d’andata complicato, ma senza perdere fiducia: "È stata una prima parte di stagione difficile – prosegue il capitano – però sono convinto che, restando uniti, faremo un bel girone di ritorno".

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria: "Finalmente si sta svuotando. I rientri di Calcagno, Corciulo e Ardissone ci daranno una grossa mano. Manca ancora il nostro bomber Sfinjari, ma speriamo di rivederlo presto in campo: lo aspettiamo con ansia".

Infine, uno sguardo all’identità della squadra: "Bisogna aspettarsi il Pontelungo di sempre: un grande gruppo che mette in campo la propria identità, con testa, cuore e gambe, pronto a dare filo da torcere a chiunque".

Il Pontelungo è pronto a ripartire, con l’obiettivo di trasformare il nuovo anno in una svolta positiva.