Pallapugno. La Supercoppa Italiana inaugura la stagione 2026 a Imperia

La Supercoppa Italiana di pallapugno e sceglie Imperia come palcoscenico per aprire ufficialmente la stagione 2025 del balùn. L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 14.30, allo sferisterio "De Amicis" di Imperia.La Supercoppa rappresenta non solo l’avvio simbolico della nuova annata sportiva, ma anche un’occasione di grande visibilità per uno sport che affonda le proprie radici nella tradizionedi Liguria e Piemonte.

A contendersi il trofeo saranno il Cortemilia, vincitore del Campionato e della Coppa Italia 2025, e l’Albeisa, finalista del Campionato. Entrambe le formazioni si presenteranno con importanti novità: il Cortemilia, detentore dello scudetto, sarà guidato dal nuovo battitore capitano Marco Battaglino, mentre l’Albeisa affiderà la responsabilità del gioco ad Alessio Ferro. Una sfida che si preannuncia equilibrata e di alto livello tecnico.

“Dopo aver dato vita a un’entusiasmante edizione della Coppa Italia in versione itinerante, tra i campi di Imperia e Andora, riporteremo in Liguria la Supercoppa – spiegano il presidente della Federazione Italiana Pallapugno Enrico Costa e il vicepresidente Marco Scajola-. Sarà un nuovo grande evento che, siamo certi, oltre a offrire uno spettacolo di assoluto livello per tifosi e appassionati avvicinerà tanti giovani a questa disciplina sportiva. La Supercoppa aprirà una nuova stagione che riserverà grandi emozioni e sancirà, ancora una volta, l’indissolubile legame tra la pallapugno, il Piemonte e la Liguria in un’unione tra sport, tradizione, cultura e territorio”.

L’evento assume un valore rilevante anche sotto il profilo della promozione sportiva e territoriale. La Supercoppa è infatti pensata come strumento per avvicinare nuove generazioni alla pallapugno, valorizzando al contempo il legame storico tra Piemonte e Liguria