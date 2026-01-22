Basket, Under 15 femminile. Battaglia al cardiopalma per la Cestistica savonese, le biancoverdi non tremano e sbancano Genova

La Cestistica Savona Under 15 Femminile non smette di correre e centra la quinta vittoria consecutiva, espugnando il difficile parquet del PalaOregina al termine di una sfida che è stata una vera e propria prova di nervi. Nonostante una serata complicata dalle percentuali al tiro, le biancoverdi hanno dimostrato una tempra fuori dal comune, portando a casa un 48-50 che vale oro per il primato in classifica.

L'avvio di gara ha visto le savonesi faticare a trovare ritmo, con un attacco poco fluido che ha permesso allo SCAT Genova di chiudere il primo quarto in vantaggio di tre lunghezze. La reazione però non si è fatta attendere: nel secondo periodo la Cestistica ha cambiato marcia, aumentando l’intensità difensiva e trovando nel contropiede l'arma per rimettere il match in equilibrio totale prima del riposo lungo, fissato sul 24-24.

Al rientro in campo, le ragazze di Savona hanno provato lo strattone decisivo, alzando il livello del gioco e costruendo un prezioso vantaggio di nove punti. Tuttavia, qualche errore di troppo sotto canestro e alcune disattenzioni difensive hanno tenuto in vita le genovesi, capaci di restare in scia fino all'ultimo respiro. Gli istanti finali sono stati pura apnea: avanti di tre punti, le biancoverdi non sono riuscite a chiudere la pratica, concedendo allo SCAT l'ultimo possesso. Dopo un primo libero a segno e un secondo sbagliato appositamente per cercare il pareggio, è stata Martina Rosti a salire in cattedra con un rimbalzo difensivo monumentale che ha spento le speranze avversarie proprio sulla sirena.

Il successo porta la firma indelebile di Serena Ranno, trascinatrice assoluta con ben 29 punti a referto, ben coadiuvata dai canestri di Ganora (8), Lineo (7) e Mustacchio (6). Sebbene il foglio statistico riporti un 1/13 ai tiri liberi che indica chiaramente su cosa lavorare in palestra, la capacità di soffrire e vincere una battaglia così fisica conferma la maturità di questo gruppo, che resta meritatamente in vetta solitaria a punteggio pieno.



SCAT GENOVA - CESTISTICA SV: 48-50 (14-11; 24-24; 36-40)

TABELLINO: Ranno 29, Ganora 8, Lineo 7, Mustacchio 6, Rosti, Dagna, Ammatuna, Gavazza.