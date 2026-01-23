Arcobaleno Savona protagonista nell’indoor tra Padova e Torino

L’Atletica Arcobaleno Savona trova gloria nell’entroterra di levante!

A Calvari, frazione di San Colombano Certenoli, va in scena il Campionato Regionale Ligure di Corsa Campestre per Società.

Nelle varie categorie portano punteggio i primi 3 atleti classificati ed in questa occasione l’Arcobaleno, guidata dai tecnici Sergio Malgrati, Sergio Proseguono gli appuntamenti indoor e l’Atletica Arcobaleno Savona è recentemente tornata a proporsi presso gli impianti sportivi di Padova e Torino.



A Padova buone prove dei giovani junior Noccolò Oliveri ed Asia Olivieri.

Niccolò ha centrato un significativo crono sugli 800, portati a termine in 1.58.43, mentre Asia ha realizzato il nuovo PB indoor correndo i 400 in 1.06.66.





Cambiando sede, estrapoliamo dalla nutrita delegazione Arcobaleno i riscontri tecnici di maggior valore.

Da citare sicuramente la buona prova sui 60 ostacoli senior di Marcoaurelio Vigliani, che ha corso in 8.62 nel primo turno abbinando un ulteriore 8.64 nel 2° turno di gara.

Personal best per l’allievo Andrea Biale sui 60 piani, in grado di correre due volte in 7.29.

Bene anche lo junior Gabriele Quattropani che, sulla medesima distanza, ha conseguito il crono di 7.31.

Tra le ragazze, sempre sui 60 piani, riportiamo l’8.24 di Lara Farinola (Allieva) e l’8.31 di Penelope Ottonello.



