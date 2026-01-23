 / Rubriche

Saldi invernali, al Molo 8.44 shopping all’aria aperta tra grandi brand e negozi per tutta la famiglia

Diverse le insegne coinvolte nelle promozioni

I saldi invernali anche al Molo 8.44, il centro commerciale all’aperto di Vado Ligure che unisce shopping e tempo libero in un unico spazio urbano.

Durante il periodo dei saldi, sono numerose le insegne coinvolte: dall’abbigliamento casual e fashion con H&M, Guess, Jack & Jones, Terranova, Motivi, Fiorella Rubino, Conbipel, Please e Den Store.

Spazio anche allo sport con Decathlon, al mondo kids e giochi con Buki Kids e Toys Center, alla casa con Croff e Tedi, oltre ai servizi quotidiani come Coop, Acqua & Sapone e Arcaplanet.

"Un’offerta ampia e trasversale che rende i saldi un’occasione concreta per vivere lo shopping in modo più rilassato, tra una passeggiata all’aperto e una pausa nei punti ristoro, senza la frenesia dei centri commerciali tradizionali" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.

