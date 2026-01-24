Football Americano. I Pirates cercano nuovi fisioterapisti e massaggiatori per la nuova stagione sportiva

I Pirates 1984 hanno dato il via alla ricerca di fisioterapisti e/o massaggiatori sportivi da inserire nello staff del team senior maschile in vista della prosecuzione della stagione.

La società è alla ricerca di professionisti operanti a Savona e nelle zone limitrofe. L’attività si svolgerà una o due volte a settimana presso la struttura del club situata a Luceto, ad Albisola, durante allenamenti e/o sedute dedicate al recupero fisico degli atleti.

I professionisti interessati sono invitati a contattare privatamente via Facebook la società per ricevere ulteriori informazioni e approfondire modalità e termini della collaborazione.