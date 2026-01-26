Lotta. La Portuali Savona si tinge di tricolore ai Campionati Italiani di Ostia, medaglia d'oro per Grazia Pelle

Durante il weekend al PalaPellicone di Ostia, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti dei tre stili della lotta olimpica.

La Portuali Lotta Savona si è presentata all’appuntamento più importante della stagione nazionale con un nutrito gruppo di giovani atleti.

Nella prima giornata sono andati in scena lo stile libero e la lotta femminile.

Proprio nella lotta femminile è arrivato uno straordinario risultato grazie all’unica, ma vincente, rappresentante savonese: Grazia Pelle, che ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella categoria 59 kg.

Grazia non si è limitata a vincere tutti gli incontri, ma ha letteralmente dominato la categoria, superando ogni avversaria per schienamento o per superiorità tecnica. Un risultato che va oltre la semplice vittoria del titolo e che le apre le porte a un futuro da protagonista anche in ambito internazionale, con la maglia della Nazionale.

Nei prossimi giorni, infatti, Grazia sarà impegnata per dieci giorni a Roma in un collegiale con la Nazionale, che si concluderà con la partecipazione a un torneo internazionale a Zagabria.

Ieri, invece, è stato il turno della lotta greco-romana, con la Portuali Lotta Savona presente in sei categorie di peso.

Il primo grande risultato è arrivato dalla classifica a squadre: su 37 società partecipanti e 122 atleti iscritti, nonostante la giovanissima età dei propri rappresentanti, la Portuali Lotta Savona ha conquistato un prestigioso quarto posto, a pari merito con la Portuali Ravenna, sfiorando il podio.

Nel dettaglio delle gare individuali:

nei 63 kg Matteo Gagliano perde il primo incontro ma, grazie al ripescaggio, accede alla finale per il bronzo, che perde ai punti.

Nei 67 kg Zaccaria Cevasco viene sconfitto nel primo incontro, accede ai ripescaggi ma si ferma a un passo dalla finale per il bronzo.

Nei 72 kg, categoria con 24 atleti iscritti, Enea Bientinesi, alla sua prima partecipazione a un Campionato Assoluto, perde l’incontro iniziale contro il futuro finalista, risultato che gli consente il ripescaggio. Nei recuperi vince il primo match per 12-6, per poi cedere nella finale per il bronzo.

Nei 77 kg, con 17 atleti in gara, Nicola Milanese vince il primo incontro ma si ferma ai quarti di finale; ripescato, supera il primo spareggio e perde la finale per il bronzo al termine di un incontro molto combattuto.

Sempre nei 77 kg, Federico Cavallo vince il primo incontro per superiorità tecnica, si ferma ai quarti di finale e non viene successivamente ripescato.

Arriva infine una prestigiosa medaglia d’argento nei 130 kg con Samuele Varicelli, che vince tutti gli incontri eliminatori prima di arrendersi in finale a Sotnikov.

Un grande risultato complessivo di squadra che porta a Savona due medagliati assoluti e tre finali per il bronzo, confermando l’ottimo lavoro svolto dal settore tecnico.

La squadra riprenderà ora gli allenamenti presso il centro CONI di via Monturbano.

La Portuali Lotta Savona ha voluto dedicare questi importanti risultati al proprio Maestro Piero Carretto.