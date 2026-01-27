Basket, Serie C femminile. Arriva ad Alassio la prima vittoria stagionale per la Cestistica Savonese

Arriva la prima vittoria stagionale per la Serie C femminile della Cestistica Savonese, che espugna il Pala Ravizza di Alassio superando di misura il New Basket ABC Ponente con il punteggio di 52-53, al termine di una partita equilibrata e combattuta fino agli ultimi secondi.

L’incontro si è aperto con una fase iniziale favorevole alla formazione di casa, avanti all’intervallo lungo per 31-17. Dopo la pausa, però, la formazione biancoverde ospite ha cambiato atteggiamento, aumentando l’intensità difensiva e riuscendo progressivamente a ridurre il divario.

La rimonta si è completata nell’ultimo quarto, grazie anche all’adozione di una difesa “box & one” che ha permesso di limitare le soluzioni offensive avversarie. Il sorpasso è arrivato a meno di due minuti dalla fine con una tripla di Serena Ranno, che ha portato le savonesi avanti nel punteggio.

Il finale è stato particolarmente equilibrato. Sul 52-52, a sette secondi dalla conclusione, Lineo ha recuperato un pallone decisivo, consentendo a Ranno di subire fallo a un secondo dalla sirena. Dalla lunetta la giocatrice ha realizzato uno dei due tiri liberi a disposizione, quanto basta per fissare il punteggio finale sul 52-53.

Il successo rappresenta il primo referto rosa stagionale per la formazione savonese e coincide anche con la prima vittoria da capo allenatore per il giovane tecnico Matteo Ranno