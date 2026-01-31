 / Calcio

Calcio | 31 gennaio 2026, 12:31

Calcio | L'anticipo del sabato chiama Athletic e Sporting Taggia, alle 15:00 il match della Sciorba

Calcio | L'anticipo del sabato chiama Athletic e Sporting Taggia, alle 15:00 il match della Sciorba

Sarà un match importante per la zona bassa della classifica quello che coinvolgerà oggi pomeriggio alla Sciorba l'Athletic e lo Sporting Taggia.

I padroni di casa scenderanno in campo per potersi allontanare dalla zona calda della classifica, dove sono invece pienamente coinvolti i giallorossi ponentini.

La squadra di Caverzan è però reduce dalla bella vittoria sulla Fezzanese e l'aggancio alla San Francesco Loano.

A dirigere la partita sarà Trabucco di Chiavari.

Fischio d'inizio alle 15:00, livescore su Svsport.it

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium