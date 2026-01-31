Calcio | L'anticipo del sabato chiama Athletic e Sporting Taggia, alle 15:00 il match della Sciorba

Sarà un match importante per la zona bassa della classifica quello che coinvolgerà oggi pomeriggio alla Sciorba l'Athletic e lo Sporting Taggia.
I padroni di casa scenderanno in campo per potersi allontanare dalla zona calda della classifica, dove sono invece pienamente coinvolti i giallorossi ponentini.
La squadra di Caverzan è però reduce dalla bella vittoria sulla Fezzanese e l'aggancio alla San Francesco Loano.
A dirigere la partita sarà Trabucco di Chiavari.
Fischio d'inizio alle 15:00, livescore su Svsport.it