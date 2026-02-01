Calcio, Prima Categoria. La Virtus Sanremese passa anche con il Dego: finale nervossimo

DEGO - VIRTUS SANREMESE 0-1 (74’ Burdisso)

Finisce qui, finale nervosissimo

98’ Sale anche Ghizzardi ma sulla punizione arriva un fallo in attacco

96’ Conclusione di Strazzacapa che esce di un soffio

Non chiaro l’entità del recupero, sembrano essere stati assegnati cinque minuti dopo la ripresa

92’ Burdisso esce dal campo con un ginocchio completamente aperto, pare aver preso un calcio a gioco fermo. Entra in campo Brizio G., gioco ancora fermo, si riprende dopo quasi 10 minuto di stop

90’ Non si gioca da qualche minuto, ne fa le spese mister Prunecchi che viene espulso. Arbitro che non sembra aver più la situazione sotto controllo

86’ Finale furibondo, si accende una mischia in mezzo al campo

84’ Ammonito anche capitan Ferraro

83’ Virtus Sanrmese pericolosa in avanti ma non riesce a trovare la conclusione vincente

81’ Giallo per Brignone. Dego più offensivo con Strazzacapa per Russo

74’ VIRTUS SANREMESE IN VANTAGGIO! Azione convulsa in area che alla fine favorisce Burdisso che davanti al portiere di casa trova il tocco che si insacca in fondo alla rete. Vantaggio meritato per la formazione ospite dopo le tante occasioni create

70’ L’arbitro fischia un un fallo in favore del Dego, ma ferma un attaccante lanciato a rete, proteste e arriva un giallo ai danni di un componente della panchina

66’ Gli ospiti chiedono un rosso ai danni di Doci per una scalciata, per l’arbitro niente di fatto. Immediato il cambio di biancoblù con il numero 11 che lascia il campo in favore di Brignoli

62’ Miceli trova il vantaggio con un semplice tap in di testa, ma l’arbitro Pollero ferma tutto per un fallo in attacco

61’ Mister Prunecchi richiama l’ammonito Ventre, al suo posto entra Crudo

55’ Occasione per la Virtus Sanremese, Alvarez semina il panico in area tenta il suggerimento per Burdisso ma é provvidenziale l’anticipo di Russo

50’ Cambio obbligato per il Dego, si fa male Muca, entra Rebella

46’ Inizia la seconda frazione, nessun cambio



SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, partita maschia, campo pesante ma che sta reggendo alla grande

46’ Doci si beve un avversario in area, ma é Brizio M. a dire di no al numero 11

45’ Occasione per Negro, l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

43’ Ammonito anche Metalla per proteste

42’ Ci prova Metalla su punizione, conclusione ampiamente alta

33’ Bella conclusione dal limite di Alvarez, Ghizzardi si allunga e para tra gli applausi del Rizzo

30’ Lancio per Miceli che si stoppa il pallone di tacco e va alla conclusione facendo la barba al palo

28’ Sbracciata di Doci secondo il direttore di gara, giallo anche per lui

20’ Partita nervosa, non mancano gli scontri duri in mezzo al campo, tante le proteste da parte delle due panchine

15’ Cross tagliato di Miceli, si distende Ghizzardi ed allontana il pericolo

7’ Angolo di Ventre, colpo di testa di Burdisso che non inquadra la porta

5’ Animi subito accesi, colpo in faccio di Virga ai danni di Brignone, per Pollero è solo giallo ma c’è più di qualche dubbio, forti le proteste dei padroni di casa

1’ Inizia la sfida, padroni di casa in completo blu, ospiti in rosso

PRIMO TEMPO

Pomeriggio frizzante al "Rizzo" di Cairo Montenotte, i "padroni di casa" del Dego ospitano la capolista Virtus Sanremese in una delle due super sfide di questa 17° giornata, ad Albenga va infatti in scena Albingaunia - Ventimiglia ossia terza contro seconda. La squadra di mister Frumento, quarta forza del campionato, dal canto suo non arriva da un periodo brillante, in questo 2026 sono arrivati solo due pareggi e una sonora sconfitta settimana scorsa. Lanciatissima formazione sanremese, che con oggi prova a dare un'ulteriore segnale a tutte le altre.



DEGO: S. Ghizzardi, G. Vero, A. Brignone, L. Negro, G. Russo, S. Turco, G. Marini, C. Ferraro, A. Muca, E. Metalla, G. Doci

A disposizione: F. Montano, M. Monticelli, M. Ognjanovic, J. Garrone, I. Monticelli, A. Scaramozzino, F. Rebella, P. Bignoli, A. Strazzacapa

All: Frumento Ermanno



VIRTUS SANREMESE: M. Brizio, A. Islahi, F. Virga, M. Taddei, L. Castaldo, A. Negro, M. Martelli, S. Burdisso, J. Alvarez, M. Ventre, A. Miceli

A disposizione: G. Barbera, L. De Mare, A. Alasia, E. Crudo, G. Fontana, M. Campagnani, T. Corte, M. Schillaci, G. Brizio

All: Prunecchi Marco

ARBITRO: P. Pollero